Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου σήμερα και υποδεχόμαστε αυτόν τον μήνα που αναμένεται να είναι φωτιά με τη Σελήνη σε ένα ζώδιο της φωτιάς, στον Κριό.

ΚΡΙΟΣ: Μέρες σαν τη σημερινή που η ευαισθησία σου και τα συναισθηματικά σου αντανακλαστικά είναι τεντωμένα όλοι προσπαθούν να επωφεληθούν έστω κι ενός μικρού μέρους της δοτικότητας σου, όχι μόνο με υλικά μέσα, αλλά και με τον καλό σου λόγο, τη συμβουλή σου ή το χάδι σου. Το θέμα όμως είναι ότι εκτός από τα συναισθηματικά σου αντανακλαστικά τεντωμένα είναι και τα νεύρα σου και αυτομάτως το ερώτημα που γεννιέται είναι αν και πώς θα τους βολέψεις όλους αυτούς χωρίς να εκραγείς.

ΤΑΥΡΟΣ: Το να παθιάζεσαι με τα προβλήματά σου και να τα υπεραναλύεις δεν πρόκειται να σε βοηθήσει να βρεις τις λύσεις που χρειάζεσαι. Αντίθετα, το μόνο που καταφέρνεις είναι να ξεφεύγεις από την πραγματικότητα διερωτώμενος πώς θα ήταν τα πράγματα εάν είχες λειτουργήσει διαφορετικά ή δεν είχες πεις όσα είπες. Ο χρόνος δε γυρίζει πίσω και κάποια πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ, γι’ αυτό πάρε τις αποφάσεις σου με βάση τα πραγματικά δεδομένα που υπάρχουν.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Το θέμα δεν είναι απλά να βγεις από το σπίτι και να μιλήσεις σε όποιον τύχει να βρεθεί στο δρόμο σου μόνο και μόνο για να μην είσαι μόνος σου ή για να ξεφύγεις από όσα νιώθεις ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις μέσα σ’ αυτό. Και όταν λέω σπίτι, εννοώ ακόμα και τη σταθερή σχέση της ζωής σου ή τη σταθερή δουλειά σου, όπου φαίνεται να υπάρχουν πράγματα που σε πονοκεφαλιάζουν κι αντί να τα αντιμετωπίσεις κατά μέτωπο, εσύ επιλέγεις να ψάχνεις παυσίπονα δεξιά κι αριστερά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Εντάξει καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν όλοι να γνωρίζουν ούτε τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις σου, ούτε τα προσωπικά σου προβλήματα, ούτε την πίεση που μπορεί να νιώθεις από τις απαιτήσεις που καλείσαι να διαχειριστείς, αλλά το ότι είναι Πέμπτη και το βλέμμα σου είναι κλεμμένο από τον “κακό” κάποιας ταινίας θρίλερ θα έπρεπε να τους είναι αρκετό για να κρατήσουν αποστάσεις ασφαλείας… Μήπως να κρεμάσεις ταμπελίτσα “Προσοχή δαγκώνει”;

ΛΕΩΝ: Ευτυχώς που έχουμε και σένα και χαίρεται κάποιος που είναι Πέμπτη και όχι Παρασκευή. Για να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομα τους κι εσύ δεν πας και πολύ καλά, γιατί είναι κάποια σαββατοκύριακα, σαν αυτό που έρχεται, που οι υποχρεώσεις στη δουλειά ή ακόμα και η φιλοδοξία σου είναι που δε σ’ αφήνουν να χαλαρώσεις και να απολαύσεις την οικογενειακή θαλπωρή, με αποτέλεσμα κάθε μέρα παραπάνω που μπορείς να έχεις στη δουλειά μοιάζει να φαντάζει πιο ευεργετική για την ψυχή και το σώμα σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ:Εκεί στη σκοτεινή πλευρά σου κάνει πολύ κρύο, γιατί δεν επιτρέπεις ούτε σε μία ακτίνα φωτός να μπει, να τη φωτίσει και να τη ζεστάνει. Γι’ αυτό κι εγώ σήμερα έρχομαι να ευχηθώ “περαστικά και γρήγορα”, σε όσους βρεθούν αντιμέτωποι με αυτή τη σκοτεινή σου πλευρά, γιατί δε θα μπορέσουν να μείνουν ανεπηρέαστοι. Κι εσύ όμως ρε παιδάκι μου… κάθε φορά που τα συναισθήματά σου φουντώνουν, χάνεις την μπάλα και αρχίζεις να κλωτσάς αυτούς που αγαπάς περισσότερο.

ΖΥΓΟΣ: Αν ανήκεις στους Ζυγούς που έχουν μια σταθερή σχέση αυτή την περίοδο στη ζωή τους τότε θα πρέπει να υπολογίσεις στο πρόγραμμά σου σήμερα κάποιους τσακωμούς ή μικροεντάσεις που έρχονται για να ανάψουν τα αίματα, τόσο-όσο, ώστε να ξανανιώσεις ότι αυτός που έχεις δίπλα σου δεν έχει χάσει την ικανότητά του να σου ξυπνάει έντονα συναισθήματα, κι αυτό είναι καλό! Αν πάλι δεν είσαι σε σχέση, μήπως θα ήθελες να κυκλοφορήσεις έξω στον κόσμο να μάθουμε αν όντως πρόκειται για μια τυχερή μέρα για σένα;

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το τοπίο στην επικοινωνία σου με τους γονείς σου, με τους συναδέλφους ή κάποιους συνεργάτες που μπορεί να έχεις είναι κάπως θολό σήμερα, είτε γιατί υπάρχει μία σύγκρουση συμφερόντων, είτε επειδή άλλο είναι το σωστό κι άλλο είναι αυτό που η συνείδηση ή το συναίσθημα σου σε καλεί να κάνεις. Επειδή όμως εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη μαζί σου, κάνε ό,τι πιστεύεις(;), ό,τι αντέχεις(;), ό,τι θες τέλος πάντων και σκέφτεσαι πάλι από αύριο το πόσο αναγκάστηκες να θυσιαστείς για να τους έχεις όλους χαρούμενους.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Για να μην ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ψέματα και για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, είσαι γνωστό “ψώνιο” και ένα αίσθημα ανωτερότητας σε χαρακτηρίζει, επομένως το τι θα δουν πάλι τα ματάκια μας από σένα σήμερα ένας Θεός το ξέρει… Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα; Ότι όντως έχεις πολλά ταλέντα, αλλά αντί κάποιες φορές να τα χρησιμοποιήσεις για να μεγαλουργήσεις τα χρησιμοποιείς απλά για να αποδείξεις ότι είσαι ο καλύτερος έναντι των άλλων. Για άσε τον ανταγωνισμό στην άκρη, τουλάχιστον για σήμερα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αυτό το πράγμα με τον κόσμο που αντιλαμβάνεται την υπομονή σαν αδυναμία δεν θα το καταλάβεις ποτέ. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε κι εγώ… Όμως, η αλήθεια να λέγεται, φταις και εσύ γιατί ενώ κάποιες φορές διεκδικείς σθενάρα και χωρίς να κάνεις βήμα πίσω όσα χρειάζεσαι, κάποιες άλλες επιλέγεις να καταπιέζεις τα συναισθήματά σου και τα θέλω σου για να τους έχεις όλους χαρούμενους. Κι έρχονται κάτι μέρες σαν τη σημερινή που σκας και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μέρες σαν τη σημερινή που νιώθεις ότι αποτελείς ένα επιτυχημένο πάντρεμα εξυπνάδας και διαίσθησης καταλήγεις να υποφέρεις από την παραμικρή βλακεία των ανθρώπων γύρω σου με αποτέλεσμα τα νεύρα σου να είναι πιο ευαίσθητα απ’ το κανονικό. Επειδή η εβδομάδα δεν τελειώνει τις Πέμπτες, καλό θα είναι είτε να κρατήσεις αποστάσεις από όσους νιώθεις ότι σε ερεθίζουν περισσότερο, είτε να αποδείξεις την εξυπνάδα σου βρίσκοντας τρόπο να επικοινωνήσεις ακόμα και μ’ αυτούς.

ΙΧΘΥΕΣ:Είναι αλήθεια ότι κάποια πράγματα και κάποιους ανθρώπους δεν μπορείς να τα αποφύγεις, ειδικά στον εργασιακό σου χώρο. Μπορείς όμως να τους αποφύγεις τις υπόλοιπες ώρες της μέρας και να επιλέξεις εσύ ποιους και άμα θα συναναστραφείς στον ελεύθερο χρόνο σου. Γι’ αυτό Ιχθύ μου άσε τις γλύκες σήμερα και στείλε στον... αγύριστο όποιον προσπαθεί να σου να καταχραστεί αυτόν το χρόνο σου “με το έτσι θέλω ‘γώ”.

Πηγή: Astrologos.gr