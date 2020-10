Κοινωνία

Στους δρόμους της Αθήνας τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ (βίντεο)

Στις γραμμές 504 και 740 τα αστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Η κάμερα του ΑΝΤ1 μέσα σε όχημα. Τι ισχύει με την επικύρωση εισιτηρίων και καρτών.

Από τις γραμμές «504: Θρακομακεδόνες - Σ.Σ. Δεκελείας - Κηφισιά» και «740: Ολυμπιακό Χωριό - ΣΚΑ - Αχαρναί - Αγ. Άννα» ξεκινά σήμερα Πέμπτη 1 Οκτωβρίου η συνεργασία ΚΤΕΛ και ΟΑΣΑ.

Είναι οι δυο πρώτες γραμμές από τις συνολικά 60 που θα καλυφθούν από οχήματα των ΚΤΕΛ, ενισχύοντας το μεταφορικό έργο του ΟΑΣΑ. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την άμεση ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, εξυπηρετώντας σκοπούς δημοσίου συμφέροντος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Τα συνολικά 200 οχήματα θα αναλάβουν σταδιακά, μέσω της σύμπραξης των ΚΤΕΛ Αττικής με τον ΟΑΣΑ, την εκτέλεση μεταφορικού έργου σε περιφερειακές γραμμές. Το μεταφορικό έργο θα ενισχύσουν ακόμη 550 οδηγοί σε ημερήσια βάση.

Με την ανάθεση εκτέλεσης περιφερειακών γραμμών στα ΚΤΕΛ Ν. Αττικής, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, επιτυγχάνεται το 100% της εκτέλεσης των προγραμματισμένων δρομολογίων με βελτιωμένες χρονοαποστάσεις και μειώνονται οι χρόνοι αναμονής στις στάσεις σε όλο το δίκτυο του ΟΑΣΑ.

Πιο συγκεκριμένα, οι χρονοαποστάσεις των δυο δρομολογίων, 504 και 740, θα βελτιωθούν σημαντικά κατά 5 και 17,5 λεπτά αντίστοιχα. Με την εκτέλεση των δύο γραμμών από τα ΚΤΕΛ Αττικής, η ΟΣΥ εξοικονομεί οχήματα που θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση του έργου σε σημαντικές γραμμές υψηλής επιβατικής κίνησης στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα, στις γραμμές «732 Αγ. Φανούριος - Χαλκοκονδύλη», «Α8 Πολυτεχνείο - Ν. Ιωνία - Μαρούσι», «235: Ζωγράφου - Ακαδημία» και «220 - 221: Α. Ιλίσια - Ακαδημία».

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη φάση, που ξεκινά τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, προστίθενται επιπλέον οχήματα των ΚΤΕΛ Αττικής στο σύστημα αστικών συγκοινωνιών, με την ανάθεση των γραμμών "123: Σαρωνίδα - Ανάβυσσος - Παλαιά Φώκαια», «171: Στ. Μετρό Ελληνικό - Βάρκιζα", "323: Αγ. Νικόλαος - Αγ. Κυριακή - Βραυρώνα», «326: Στ. Κάντζας - Σπάτα - Άρτεμις", "310: Μαραθώνας - Νέα Μάκρη - Ραφήνα" και "330: Κορωπί - Αγ. Μαρίνα". Με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης, τα οχήματα που θα εξοικονομηθούν θα ενισχύσουν γραμμές που χρήζουν βελτίωσης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, τα οχήματα των ΚΤΕΛ θα ενταχθούν άμεσα στο σύστημα των αστικών συγκοινωνιών, ενώ ο εξοπλισμός τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα οχήματα αυτά, θα εγκατασταθεί σταδιακά.Το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσουν οι επόμενες φάσεις, έτσι ώστε ο στόλος του ΟΑΣΑ, μέσω της συνεργασίας με τα ΚΤΕΛ, να ενισχυθεί με συνολικά 200 οχήματα και 550 οδηγούς, που θα αναλάβουν το συγκοινωνιακό έργο σε 60 περιφερειακές γραμμές. Επιπροσθέτως, έως το τέλος του 2020, ο στόλος του ΟΑΣΑ θα ενισχυθεί με επιπλέον 300 οχήματα μέσω leasing.