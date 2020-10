Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Έκκληση Πούτιν – Μακρόν για αναστολή των μαχών

Κοινή δήλωση υιοθέτησαν οι δύο Πρόεδροι προς την κατεύθυνση επίλυσης της σύγκρουσης.

Οι πρόεδροι της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσαν χθες Τετάρτη να υπάρξει «πλήρης» αναστολή των μαχών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και δήλωσαν διατεθειμένοι να εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες για να συμβάλλουν στην επίλυση της σύγκρουσης, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Βλαντίμιρ Πούτιν και Εμανουέλ Μακρόν κάλεσαν τα μέρη στη σύρραξη να παύσουν αμέσως και πλήρως πυρ και, το συντομότερο δυνατόν, να συμβάλλουν να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις και να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της ρωσικής προεδρίας.

Οι δύο πρόεδροι εξέφρασαν «τη βούληση» να υιοθετήσουν ανακοίνωση που θα εκδοθεί εξ ονόματος των συμπροέδρων της λεγόμενης Ομάδας του Μινσκ για το Ναγκόρνο Καραμπάχ του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), δηλαδή της Γαλλίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, στην οποία θα απευθύνεται έκκληση για τον «άμεσο» τερματισμό των εχθροπραξιών και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων, προστίθεται στο δελτίο Τύπου του Κρεμλίνου, που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη των δύο αρχών κρατών.

Πούτιν και Μακρόν συζήτησαν «λεπτομερώς» την κατάσταση κι εξέφρασαν «ανησυχία» για τις συνεχιζόμενες από την Κυριακή εχθροπραξίες «ευρείας κλίμακας», κατά την ίδια πηγή.