Επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης στα Εξάρχεια

Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης ξεκίνησε η επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης κτηρίου στη συμβολή των οδών Στουρνάρη και Κάνιγγος, στα Εξάρχεια, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 9.

Πρόκειται για ένα από τα επτά υπό κατάληψη κτήρια για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους έχουν ζητήσει από τις Αρχές την απελευθέρωσή τους, το οποίο τελούσε υπό κατάληψη από το 2018.

Κατά την έφοδο των αστυνομικών στο κτήριο, εντοπίστηκαν επτά άτομα, τα οποία προσήχθησαν. Στο χώρο βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών.

Το κτήριο σφραγίστηκε μετά την εκκένωσή του.