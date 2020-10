Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής: Στο τραπέζι όλες οι επιλογές για την Τουρκία

Το μήνυμα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν από τη συνεδρίαση. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,για να συμμετάσχει στις εργασίες του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις εξωτερικές υποθέσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ευρω-τουρκικών σχέσεων και την Ανατολική Μεσόγειο.

Θα συζητηθούν επίσης, οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας, η υπόθεση του Αλεξέι Ναβάλνι, η Λευκορωσία, η κλιμάκωση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και το Μπρέξιτ.

Πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, ο πρωθυπουργός θα έχει διμερείς συναντήσεις τόσο με τον Σαρλ Μισέλ όσο και με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Σημειώνεται ότι στην επιστολή που απέστειλε προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σημείωνε ότι στόχος της ΕΕ είναι να υπάρξει χώρος για εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία , ενώ υπογράμμιζε ότι «όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι για να υπερασπιστούμε τα νόμιμα συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σταθερή έναντι της Τουρκίας και αυτό μπορεί να σημάνει ενδεχόμενες κυρώσεις, δήλωσε λίγο πριν από τη Σύνοδο ο γάλλος υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κλεμάν Μπον.

«Βραχυπρόθεσμα πρέπει να υπάρξουν σήματα αποφασιστικότητας. Θα δούμε αν υπάρξουν κυρώσεις», είπε στον τηλεοπτικό δίκτυο France 2.