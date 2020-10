Αθλητικά

Europa League - ΑΕΚ: στη μάχη της πρόκρισης κόντρα στη Βόλφσμπουργκ

Η ομάδα του Μάσιμο Καρέρα υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Βόλφσμπουργκ, σε νοκ - άουτ αγώνα με έπαθλο την πρόκριση στους ομίλους της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης...

Για να είναι συνεπής στο ευρωπαϊκό ραντεβού της, η ΑΕΚ πρέπει να πετύχει ό,τι και το 2018 όταν προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League: δύο συνεχόμενες νίκες, μία στο ΟΑΚΑ και μία μακριά από αυτό.

Τότε, ήταν τα διαδοχικά 2-1 επί της Σέλτικ στην Αθήνα και επί της Βίντι στη Βουδαπέστη. Τώρα, έχει παρακαταθήκη το 1-0 επί της Σεντ Γκάλεν στην Ελβετία και θέλει να το «ταιριάξει» με μία νίκη επί της Βόλφσμπουργκ, το βράδυ στο ΟΑΚΑ για να επιστρέψει στα γκρουπ του Europa League.

Άλλωστε, η επιτυχία προϋποθέτει «ζευγάρι» νικών, κάτι που είχε συμβεί και το 2017 με το 3-0 επί της Μπριζ να σφραγίζει την πρόκριση στους ομίλους του Europa League και αμέσως μετά το 2-1 επί της Ριέκα στην Κροατία να είναι το αποτέλεσμα-κλειδί για τη μετέπειτα πρόκριση στους «32».

Κάτι ανάλογο, λοιπόν, θα επιδιώξει να πετύχει και τώρα, σε αυτό που ο Μάσιμο Καρέρα χαρακτήρισε ως «το ματς της ζωής μας», αφού ο βαθμός κρισιμότητας είναι τεράστιος.

Ο Ιταλός έχει ήδη «μετρηθεί» σε δύο αγώνες «δίχως αύριο», τον τελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό και την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ που έκρινε την δεύτερη θέση στην περσινή Super League. Και στις δύο περιπτώσεις, η ΑΕΚ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, συνεπώς χρειάζεται απεγνωσμένα μία μεγάλη επιτυχία για να αναστρέψει το κλίμα.

Απουσιάζουν οι τραυματίες Γαλανόπουλος, Λάτσι, Μπακάκης, Σιμάνσκι, ενώ επιστρέφει ο Λόπες που εξέτισε ποινή μίας αγωνιστικής στην αναμέτρηση με τη Σεντ Γκάλεν.

Οι 22 του Καρέρα: Τσιντώτας, Αθανασιάδης, Λόπες, Τσιγκρίνσκι, Ινσούα, Σβάρνας, Χνίντ, Παουλίνο, Μιτάι, Βασιλαντωνόπουλος, Κρίστιτσιτς, Σιμόες, Αλμπάνης, Μάνταλος, Σάκχοφ, Σαμπανάτζοβιτς, Μαχαίρας, Γκαρσία, Λιβάια, Ανσαριφάρντ, Ενομπακάρε, Ολιβέιρα.

Η ταυτότητα του αγώνα

ΑΕΚ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ (play off Europa League)

1η Οκτωβρίου 2020, ΟΑΚΑ (21:30 Novasports)

Διαιτητής: Αρτούρ Σοάρες Ντίας (Πορτογαλία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Βασιλαντωνόπουλος, Τσιγκρίσνκι, Σβάρνας, Ινσούα, Σιμόες, Σάκχοφ, Κρίστιτσιτς, Μάνταλος, Γκαρσία, Ολιβέιρα

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ (Όλιβερ Γκλάσνερ): Πέρβαν, Στέφεν, Λακρουά (ή Μπρουκς), Γκιλαβογκί, Ρουσιγιόν, Σλάγκερ, Άρνολντ, Κλάους, Μεχμέντι, Μπρέκαλο Βέγκχορστ (ή Γκίντσεκ)