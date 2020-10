Κόσμος

Ναβάλνι: Ο Πούτιν με δηλητηρίασε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευθείες κατηγορίες στον Πρόεδρο της Ρωσίας από το Βερολίνο εκτοξεύει ο σφοδρός επικριτής του.

Ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι δήλωσε στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται πίσω από την φερόμενη δηλητηρίασή του με νευροτοξικό παράγοντα και τόνισε ότι δεν φοβάται.

Ο Ναβάλνι μεταφέρθηκε αεροπορικώς από τη Ρωσία στο Βερολίνο τον Αύγουστο αφού ασθένησε ξαφνικά κατά τη διάρκεια εσωτερικής πτήσης στη χώρα του. Εκεί νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Charite για την, σύμφωνα με την Γερμανία, δηλητηρίασή του από έναν δυνάμει θανατηφόρο νευροτοξικό παράγοντα, προτού πάρει εξιτήριο τον Σεπτέμβριο.

"Ισχυρίζομαι ότι ο Πούτιν βρίσκεται πίσω από το έγκλημα και δεν έχω άλλες εκδοχές γι'αυτό που συνέβη", δήλωσε ο Ναβάλνι στο Der Spiegel, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο γερμανικό περιοδικό, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί αργότερα σήμερα.

Η Δύση έχει ζητήσει εξηγήσεις από το Κρεμλίνο, το οποίο αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στο περιστατικό και δηλώνει ότι ακόμη δεν έχει δει αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Ναβάλνι έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

"Δεν αισθάνεσαι πόνο, αλλά ξέρεις ότι πεθαίνεις", δήλωσε ο Ναβάλνι για την στιγμή που ο νευροτοξικός παράγοντας άρχισε να έχει επίδραση στον οργανισμό του.

Ο Ναβάλνι δήλωσε επίσης στο Der Spiegel ότι θα επιστρέψει στη Ρωσία και πρόσθεσε: "Καθήκον μου είναι τώρα να εξακολουθήσω να μην φοβάμαι. Και δεν φοβάμαι τίποτα!".

Πολιτικός ακτιβιστής που βοήθησε στην μεταφορά του Ναβάλνι στη Γερμανία είχε δηλώσει στις 24 Σεπτεμβρίου ότι ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν μήνα για να ανακτήσει τις δυνάμεις του, προσθέτοντας ότι είναι σαφές ότι σχεδιάζει να επιστρέψει στη Ρωσία και να επαναλάβει την πολιτική του δραστηριότητα.