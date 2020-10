Πολιτική

Ακάρ για Καστελλόριζο: Άμεση αποστρατικοποίηση

Νέο «χτύπημα» από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Αποστρατικοποίηση των νησιών και ειδικά του Καστελλόριζου «άμεσα» ζήτησε εκ νέου ο Χουλουσί Ακάρ, λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας έκανε λόγο για «διαφωνίες που εκκρεμούν στη Μεσόγειο και το Αιγαίο, καθώς και για μονομερείς αξιώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου εναντίον της Τουρκίας, σε συνέδριο που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης και στο οποίο συμμετείχε.

Λίγες μέρες πριν, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας είχε πει ότι «θα γίνουν συζητήσεις για τα νησιά».