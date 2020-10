Κοινωνία

Φωτιά σε κατάστημα στη Γλυφάδα

(Φωτό αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα στη Γλυφάδα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Κύπρου και είναι υπό κατασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.