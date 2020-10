Κοινωνία

Κορονοϊός: συνωστισμός σε κηδεία έφερε lockdown σε Θήβα και Χαλκίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 200 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στην κηδεία, χωρίς να τηρούν κανένα μέτρο ασφαλείας. Οι συστάσεις στους εργοδότες κατοίκων των χωριών και τα έκτακτα μέτρα.

Ο συνωστισμός και τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας σε κηδεία στο Μουρίκι, στάθηκαν αφορμή για τοπικά lockdowns σε πέντε χωριά και συγκεκριμένα τέσσερα στη Θήβα και ένα στη Χαλκίδα.

Μια 63χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε θετική στον κορονοϊό, "έσπασε" την καραντίνα και πήγε στην κηδεία συγγενικού της προσώπου παρά το ότι είχε πυρετό. Σύμφωνα δε, με τον πρόεδρο της κοινότητας Μουρικίου, Τάκη Πέτρου, στην κηδεία είχαν παραβρεθεί πάνω από 200 άτομα ενώ δεν τηρήθηκε κανένα μέτρο προστασίας.

Σύμφωνα με το tvstar, ήδη έχουν βγει θετικοί τόσο ο 70χρονος σύζυγός της 6χρονης, όσο και μια 60χρονη ξαδέρφη της. Η 63χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ, ενώ ο σύζυγός της και η ξαδέρφη της βρίσκονται σε καραντίνα στα σπίτια τους.

Μετά από όλα αυτά, σήμανε συναγερμός στις υγειονομικές αρχές, με αποτέλεσμα να επιβληθούν έκτακτα μέτρα σε Μουρίκι, Πλατανάκια, Ύπατο και Λουτούφι Θηβών αλλά και στα Λουκίσσια του Δήμου Χαλκιδέων. Συγκεκριμένα, μετά την ιχνηλάτηση των επαφών της 63χρονης, με εντολή Χαρδαλιά, το βράδυ της Τετάρτης απευθύνθηκε ισχυρή σύσταση στους κατοίκους των παραπάνω χωριών για:

Παραμονή εντός των σπιτιών και αποφυγή κάθε περιττής μετακίνησης.

Χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς.

Να μην πηγαίνουν οι μαθητές σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα όλων των βαθμίδων και

Να μη μετακινούνται οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα από τους οικισμούς αυτούς προς την εργασία τους, για την αποφυγή κινδύνου διασποράς και την προστασία των λοιπών εργαζομένων.

Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους εργοδότες, οι οποίοι απασχολούν στις επιχειρήσεις τους κατοίκους των περιοχών αυτών, να αποδεχθούν τη μη προσέλευση των εργαζομένων, χωρίς καμία περαιτέρω επίπτωση.

Σημειώνεται ότι από το πρωί, τέσσερις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ βρίσκονται στους εν λόγω οικισμούς, στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα (Μουρίκι-Πλατανάκια, Ύπατο, Λουτούφι και Λουκίσσια), για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων. Όλοι όσοι παρεβρέθηκαν στην κηδεία έχουν μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφομένο χώρο. Στην εκκλησία που τελέστηκε η κηδεία καθώς και στο καφενείο του χωριού, ο Δήμος προχώρησε σε απολύμανση.