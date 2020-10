Οικονομία

Διαγραφή προστίμων για τα αναδρομικά συνταξιούχων

Πλαφόν στις προσαυξήσεις και διαγραφή προστίμων προβλέπει για τα αναδρομικά των συνταξιούχων η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών.

Διαγραφή προστίμων και πλαφόν στις προσαυξήσεις που δεν θα μπορούν να υπερβούν το 20% του κύριου φόρου προβλέπει η ευνοϊκή ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για τη φορολόγηση των αναδρομικών ποσών που εισέπραξαν οι συνταξιούχοι στο διάστημα από το 2015 έως και το 2018.

Τα συγκεκριμένα ποσά αντιστοιχούν στο πρώτο έτος χορήγησης της σύνταξης τα οποία καταβλήθηκαν στους συνταξιούχους με καθυστέρηση από τον ασφαλιστικό φορέα και είτε δεν έχουν δηλωθεί εγκαίρως στις φορολογικές δηλώσεις τους είτε η δήλωση δεν έχει γίνει με στον ορθό τρόπο.

Οι συνταξιούχοι αυτοί είτε έχουν λάβει, είτε θα λάβουν σύντομα, ειδοποίηση από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν την υπόθεσή τους αυτή με την ένταξή τους στη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση μπορεί υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είτε ηλεκτρονικά με email ή σε φάκελο μέσω ΕΛΤΑ ή κούριερ.

Ειδικότερα όπως προβλέπει η εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή:

1. Για αναδρομικά εισοδήματα από συντάξεις που αφορούν τα φορολογικά έτη 2014 έως και 2017, ανάγονται σε έτος άλλο από εκείνο στο οποίο εισπράχθηκαν και καταβλήθηκαν στον φορολογούμενο από 1.1.2015 έως και 31.12.2018, για τα οποία εκδίδεται από την 1.1.2020 εκκαθαριστικό σημείωμα με βάση εκπρόθεσμη αρχική δήλωση που υποβλήθηκε από τον φορολογούμενο ή με οίκοθεν εκκαθάριση ή μετά από εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση :

- Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης.

- Οι κυρώσεις δεν μπορούν να υπερβούν το 20% του κύριου φόρου που προσδιορίζεται, εφόσον πρόκειται για το πρώτο έτος καταβολής σύνταξης, η οποία έγινε καθυστερημένα από τον ασφαλιστικό φορέα.

2. Σε περίπτωση που ποσά συντάξεων καταβλήθηκαν αναδρομικά από την 1.1.2014 έως και 31.12.2018, αφορούν σε χρήσεις έως και τις 31.12.2013 και εκδίδεται πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κατόπιν εκπρόθεσμης δήλωσης από τον φορολογούμενο ή εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα από την 1.1.2020 και μετά, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις δεν δύναται να υπερβούν το 20% του κυρίου φόρου που προσδιορίζεται κατά την έκδοση της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και το πρόστιμο των 100 ευρώ δεν εφαρμόζεται.

3. Η ευεργετική αυτή ρύθμιση καταλαμβάνει το πρώτο έτος καταβολής της σύνταξης για όλες τις συντάξεις, ανεξαρτήτως αν είναι κύριες ή επικουρικές ή άλλης μορφής.

4. Για να ενταχθούν οι φορολογούμενοι στη ρύθμιση θα πρέπει μαζί με την εκπρόθεσμη δήλωση των αναδρομικών ποσών συντάξεων, να υποβάλλουν αίτηση για να γλιτώσουν το πρόστιμο των 100 ευρώ και να περιοριστούν οι τόκοι στο 20% του κύριου φόρου. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται κάθε δικαιολογητικό όπως για παράδειγμα η απόφαση της συνταξιοδότησης συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής, με το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται το έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος εισέπραξε καθυστερημένα για πρώτη φόρα σύνταξη (κύρια, επικουρική, μερίσματα κλπ) από τον ασφαλιστικό του φορέα. Στην περίπτωση που τα αναδρομικά ποσά της σύνταξης ανάγονται σε περισσότερα έτη, συνυποβάλλονται με την αίτηση και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν τα έτη, όπως για παράδειγμα την ετήσια βεβαίωση του φορέα στην οποία αναφέρονται διακεκριμένα τα εισοδήματα ανά έτος ή τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων.

5. Οι συνταξιούχοι θα δουν το εκκαθαριστικό του φόρου στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο myTAXISnet της ΑΑΔΕ, ενώ θα λάβουν και email.