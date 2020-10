Life

“The 2night Show” με ξεχωριστή παρέα την Πέμπτη

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και οι εκλεκτοί καλεσμένοι του, κάνουν διαφορετικό ακόμη ένα βράδυ, στον ΑΝΤ1.

Το The2night Show, έρχεται στο late night πρόγραμμα του ANT1 με όλα τα συστατικά μιας επιτυχημένης βραδιάς! Χιούμορ, αυθορμητισμός, καλή διάθεση, μουσική και ευχάριστα απρόοπτα γιατί όλοι ξέρουμε ότι η καλή παρέα μετράει…όπου κι αν είσαι!

Αυτή την Πέμπτη:

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Μέγκι Ντρίο. Για ποιους λόγους φοβάται για τη ζωή της; Τα απειλητικά μηνύματα που δέχεται στα social media και οι haters.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Βασίλης Χαλακατεβάκης! Ο αγαπημένος ηθοποιός από το «ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ» μιλά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πριν από 10 χρόνια, για τη γυναίκα της ζωής του και για τον γάμο έκπληξη! Για πρώτη φορά τηλεοπτικά θα τον απολαύσουμε να παίζει κιθάρα και να τραγουδάει το αγαπημένο του τραγούδι.

Η Δανάη Παππά, συναντά τον Γρηγόρη και μιλάει για την μέχρι τώρα πορεία της στην υποκριτική. Η όμορφη ηθοποιός εξομολογείται πόσο πολύ έχει πληγωθεί από τα επικριτικά σχόλια που έχει δεχθεί αλλά και για ποιο λόγο αποχώρησε από τις «8 Λέξεις». Με τη βοήθεια του Γρηγόρη, κάνει τηλεφωνική φάρσα στην πολυαγαπημένη της γιαγιά και το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό!

Όλα αυτά, στο “The 2night Show” αύριο στις 23:30 το βράδυ στον ΑΝΤ1!

