“Χιούστον το Λύσαμε”: “απογείωση” για Λαμπρόπουλο - Ράπτη (εικόνες)

Πρεμιέρα για την ξεχωριστή εκπομπή του ΑΝΤ1, με ποδαρικό από ξεχωριστούς καλεσμένους και πολλές δόσεις χιούμορ.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης εκτοξεύονται στο διάστημα με την ψυχαγωγική εκπομπή «Χιούστον το Λύσαμε» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 23:30 στον ΑΝΤ1.

Οι δυο παρουσιαστές απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, θα σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και θα φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία θα απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και θα εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Αυτή τη Παρασκευή 02/10 στις 23:30 ποδαρικό στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα κάνει ο Χρυσός Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας ο οποίος συμμετέχει σε μια σουρεαλιστική συνέντευξη και του ζητείται να φέρει εις πέρας μια πολλή σημαντική αποστολή:

Πώς τα βγάζει πέρα με το νέο ρόλο του πατέρα;

Γιατί είναι υποχρεωμένος να είναι κάθε μέρα 7 – 9 το πρωί στο σπίτι του;

Πόσα Push ups πιστεύει ότι μπορούν να κάνουν ο Φάνης και ο Νικόλας και ποιος από τους δύο πιστεύει ότι είναι ο πιο μάχιμος;

Ποια πιστεύει ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, να πάρει το επόμενο Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο ή να μάθει κρίκους τον Φάνη;

Θα αναλάμβαναν την πρωινή ζώνη σε ένα κανάλι μαζί με τη Βασιλική Μιλλούση ;

; Θα δεχτεί την πρόκληση να κάνει κατακόρυφο μονόζυγο ή σε απλά ελληνικά poll dancing;

Αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι One, ενώνονται και πάλι στο πλατό του «Χιούστον το λύσαμε» για χάρη του Φάνη και του Νικόλα και απαντούν σε όλα τα καυτά ερωτήματα:

Ποιοι έκαναν καριέρα μετά τη διάλυση των ONE;

Ποιος από όλους έγινε ζαχαροπλάστης/ Φούρναρης;

Ποιος τραγούδησε στην όπερα και ποιος στο Broadway, όχι της Πατησίων αλλά της Ν. Υόρκης;

Ποιος είναι ο πιο γκρινιάρης, ποιος ο πιο οξύθυμος, και ποιος έχει την πιο μεγάλη προίκα;

Η Eurovision θα αλλάξει τους κανονισμούς για χάρη του Φάνη και του Νικόλα και από 6 άτομα που επιτρέπονται κανονικά πάνω στη σκηνή, θα επιτρέψει τα 7;

Φέτος ετοιμαστείτε για πολλές ανατροπές, μοναδικές ατάκες και ασταμάτητο γέλιο! Απολαύστε τα πρόσωπα της επικαιρότητας όπως δεν τα έχετε δει ποτέ πριν να απαντούν σε καυστικές ερωτήσεις και να εκτελούν θεότρελες αποστολές γεμάτες χιούμορ και σάτιρα.

Σήμερα μάλιστα έκαναν "εισβολή" στο στούντιο της εκπομπής "Το Πρωινό" με την Φαίη Σκορδά:

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ Μάκης Παπασημακόπουλος.

Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

We‘ll beam you up!

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

