“Ενώπιος Ενωπίω” η Γλυκερία με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η κορυφαία ερμηνεύτρια μιλά για την αγάπη της στο λαϊκό τραγούδι και θυμάται τα πρώτα της μουσικά ερεθίσματα και τις συνεργασίες που την «απογείωσαν».

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Γλυκερία.



Η κορυφαία ερμηνεύτρια μιλά για την αγάπη της στο λαϊκό τραγούδι και τον διαγωνισμό που την ανέδειξε. Θυμάται τα πρώτα της μουσικά ερεθίσματα και τις συνεργασίες που την «απογείωσαν» στην ελληνική και τη διεθνή μουσική σκηνή.

Συνδέσεις με πρόσωπα - έκπληξη που συνεργάστηκαν μαζί της. Άγνωστα στιγμιότυπα από την πορεία της στο ελληνικό τραγούδι και από την προσωπική της ζωή

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30



Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Υπεύθυνη αρχισυνταξίας: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων : Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου