Δημήτρης Κουφοντίνας: τέλος η αγροτική ζωή - επιστροφή στον Κορυδαλλό

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας έρχεται να επηρεάσει όχι μόνον τις μεταγωγές κρατουμένων σε αγροτικές φυλακές, αλλά και όσους έχουν μεταφερθεί σε αυτές...

Αντίο στην αγροτική ζωής τις φυλακές της Κασσαβέτειας Βόλου καλείται να πει ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο οποίος είναι πιθανόν να σταλεί πίσω στον Κορυδαλλό, σύμφωνα με όσα προβλέπει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας, το οποίο βάζει “φρένο” στις ευνοϊκές συνθήκες κράτησης σε αγροτικές φυλακές, αλλά και στη χορήγηση αδειών.

Η αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου έρχεται να επηρεάσει όχι μόνον τις μεταγωγές κρατουμένων σε αγροτικές φυλακές, αλλά και όσους έχουν μεταφερθεί σε αυτές, όπως ο πολυϊσοβίτης αρχιεκτελεστής της 17 Νοέμβρη.

Το νομοσχέδιο έρχεται να τροποποιήσει διάταξη του 2015 που επέτρεπε τη μεταγωγή βαρυποινιτών ακόμη και τρομοκρατών σε αγροτικές φυλακές, όπου επικρατούν σαφώς καλύτερους όρους. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αν κάποιος βαρύνεται με δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα τότε θα πρέπει να επαναμεταχθεί στη φυλακή από την οποία έφυγε.

Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί και ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο οποίος βρίσκεται στις αγροτικές φυλακές του Βόλου, αλλά αναμένεται να επιστρέψει εκεί όπου βρισκόταν αρχικά, δηλαδή στις φυλακές Κορυδαλλού.

