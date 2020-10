Κοινωνία

Απουσίες στους καταληψίες μαθητές

Πρόβλεψη για τους μαθητές που παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται σε ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (4264/Β'/30.09.2020) η υπουργική απόφαση, με βάση την οποία καθίσταται υποχρεωτική η σύγχρονη εξ αποστάσεων εκπαίδευση σε περιπτώσεις έκτακτων ή απρόβλεπτων γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων και των καταλήψεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως και της αρμόδιας υφυπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, τα σχολεία υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.

Οι μαθητές που παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν θα επιτρέπεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και θα λαμβάνουν απουσίες για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.

Επιπλέον, η απόφαση προβλέπει ότι οι απουσίες από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό, θα προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών και θα λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.