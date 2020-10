Οικονομία

Κορονοϊός: προσλήψεις στελεχών στην Πολιτική Προστασία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη 192 στελεχών. Ποιες αρμοδιότητες θα αναλάβουν οι επιτυχόντες. Πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της με εξειδικευμένο προσωπικό και την άρτια στελέχωση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δημοσιοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη 192 στελεχών, με σκοπό την παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής υγειονομικής ή άλλης απειλής.

Το ανωτέρω προσωπικό θα τοποθετηθεί στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων των 13 Περιφερειών της χώρας και θα αφορά σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας οκτώ μηνών.

Οι υποψήφιοι από όλη τη χώρα μπορούν να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς (courier) από ημέρα Πέμπτη 01-10-2020 μέχρι και ημέρα Δευτέρα 12-10-2020, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Λ. Κηφισίας 37-39, Κτ. Φάρος, Τ.Κ. 151 23 – Μαρούσι, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 192 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ».

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ (www.civilprotection.gr) και ειδικότερα, στον σύνδεσμο https://www.civilprotection.gr/el/prokiryxi-diagonismoy-gia-proslipsi-192-atomon-sti-ggpp-me-shesi-ergasias-idiotikoy-dikaioy

"Η Πολιτική Προστασία «εξοπλίζεται». Με ειδικευμένο προσωπικό, υψηλής κατάρτισης. Για τη θωράκιση της χώρας μας απέναντι σε κάθε είδους υγειονομικής ή άλλης απειλής!" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.