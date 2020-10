Οικονομία

ΚΥΑ για τις 100000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

Τι προβλέπει η ΚΥΑ για την αίτηση, την έγκριση και την πρόσληψη των ωφελούμενων.

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, για το ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα ξεκινά από σήμερα, 1η Οκτωβρίου και θα «τρέχει» μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Το πρόγραμμα επιδοτεί για έξι μήνες όλο το μη μισθολογικό κόστος που επωμίζονται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, κινητροδοτώντας νέες προσλήψεις, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει με ειδική ρήτρα τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ διαθέτει ειδική μέριμνα για τους μακροχρόνια ανέργους, καθώς η κάθε θέση εργασίας θα επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μισθού, πέραν της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους, ενώ θα καλύπτει και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας.

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα - αίτηση - έγκριση - πρόσληψη ωφελουμένων

Για την ένταξη επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο, με τίτλο «αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν τα εξής:

i) τα στοιχεία της επιχείρησης,

ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μικτές και τις αντίστοιχες καθαρές αποδοχές του, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου ή για μερική απασχόληση της αντίστοιχης αναλογίας μισθού ή ημερομισθίου αυτού,

iii) εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος,

iv) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης και μόνο για την περίπτωση που η επιχείρηση-εργοδότης αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο,

v) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),

vi) ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων-εργοδοτών και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στο δυνητικά ωφελούμενο ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ως εξής:

i) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν εργάζεται σε άλλον εργοδότη,

ii) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν είχε ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον ΑΦΜ ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία της πρόσληψης,

iii) σε περίπτωση που ο δυνητικά ωφελούμενος δηλώνεται ως μακροχρόνια άνεργος, ελέγχεται ότι είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μακροχρόνια ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους και, ταυτόχρονα, ενημερώνονται, αν ο δηλωθέν ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

γ) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελουμένου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μία εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.