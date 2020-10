Υγεία - Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή: Θερμότερες οι νύχτες στην Ευρώπη

Που οφείλεται η "θερμοκρασιακή ασυμμετρία" νύχτας - ημέρας, σύμφωνα με βρετανική επιστημονική μελέτη.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο τις νύχτες και τις μέρες σε μεγάλο μέρος της Γης, μεταξύ των οποίων η Ευρώπη, με τις πρώτες να ανεβάζουν θερμοκρασία πιο γρήγορα από ό,τι οι δεύτερες. Αυτό δείχνει μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη, σύμφωνα με την οποία μεταξύ 1983-2017 υπήρξε διαφορά ανόδου πάνω από 0,25 βαθμούς Κελσίου στη μέση ετήσια θερμοκρασία μεταξύ των νυχτών και των ημερών στον μισό περίπου πλανήτη.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι μέρες θερμαίνονται ταχύτερα σε μερικές χώρες, ενώ οι νύχτες σε άλλες, όμως η συνολική έκταση ξηράς της Γης όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει περισσότερο τις νύχτες, είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με την περιοχή όπου η άνοδος της θερμοκρασίας είναι ταχύτερη τις μέρες. Ανάμεσα στις περιοχές όπου οι νύχτες κατ' εξοχήν ανεβάζουν θερμοκρασία ταχύτερα σε σχέση με τις μέρες, είναι η Ευρώπη, η δυτική Αφρική, η νοτιοδυτική Αμερική και η κεντρική Ασία. Αντίθετα, στις νότιες ΗΠΑ, στο Μεξικό και στη Μέση Ανατολή οι μέρες θερμαίνονται ταχύτερα.

Αυτή η «θερμοκρασιακή ασυμμετρία» οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις μεταβολές των επιπέδων νεφοκάλυψης. Τα αυξημένα σύννεφα μπλοκάρουν τις ηλιακές ακτίνες και έτσι ρίχνουν τη θερμοκρασία στη διάρκεια της μέρας, ενώ διατηρούν σχετικά ψηλά τη θερμοκρασία και την υγρασία κατά τη νύχτα. Το αντίθετο συμβαίνει, όταν μειώνονται τα σύννεφα, οπότε περισσότερη θερμότητα φθάνει στη Γη τη μέρα και χάνεται τη νύχτα.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Έξετερ, με επικεφαλής τον δρα Ντάνιελ Κοξ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Global Change Biology", ανέφεραν ότι «αυτή η ασυμμετρία έχει δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις στον φυσικό κόσμο». Όπως ανέφερε ο Κοξ, «η μεγαλύτερη άνοδος της θερμοκρασίας κατά τη νύχτα σχετίζεται με το κλίμα που γίνεται πιο υγρό, κάτι που έχει σημαντικές συνέπειες για την ανάπτυξη των φυτών και πώς αλληλεπιδρούν τα είδη, όπως τα θηλαστικά και τα έντομα».