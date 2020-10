Κοινωνία

Συμμορία με ανήλικους έκλεβε σπίτια και αυτοκίνητα

Με «λερωμένο» το ποινικό μητρώο οι συλληφθέντες για σωρεία παράνομων πράξεων.

Συνελήφθησαν, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων και του Ιλίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τρεις δράστες, εκ των οποίων οι δύο ανήλικοι, για σύσταση συμμορίας, ληστείες και διακεκριμένες κλοπές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες, από τον Απρίλιο του 2019, διέπρατταν ληστείες και κλοπές - διαρρήξεις σε σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Από την έως τώρα αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε η εμπλοκή των δραστών σε 2 ληστείες, 10 διαρρήξεις και 3 κλοπές από αυτοκίνητα.

Σημειώνεται, ότι σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί στο παρελθόν πλήθος ποινικών δικογραφιών για παρόμοια αδικήματα. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.