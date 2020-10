Κοινωνία

Επεισόδια στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Ένταση και επεισόδια με μολότοφ και δακρυγόνα μεταξύ αστυνομικών και κουκολοφόρων στο κέντρο της Αθήνας.

Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι στο μαθητικό συλλαλητήριο, που πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ομάδα ατόμων βγήκε από την πορεία και πέταξε μολότοφ σε διμοιρία ΜΑΤ που βρισκόταν στον Άγνωστο και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών.

Τα επεισόδια διήρκησαν λίγα λεπτά και δεν γενικεύτηκαν.

Στην συνέχεια η κεφαλή της πορείας του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου κατέβηκε την οδό Πανεπιστημίου και συνέχισε προς την Ομόνοια.

Με κεντρικό σύνθημα «αγώνας μαζικός, πανεκπαιδευτικός θα είναι η απάντηση από δω και μπρος» οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και κατευθύνθηκαν προς τη Βουλή. Οι συγκεντρωμένοι διεκδικούν, μεταξύ άλλων, μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη (έως και 15 μαθητές ανά τμήμα), προσλήψεις καθηγητών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά, καθώς και επαρκές προσωπικό καθαριότητας.

Την κινητοποίηση στηρίζουν και συμμετέχουν εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, μαθητές, φοιτητές καθώς και ομοσπονδίες και ενώσεις γονέων.

"Πυρά" ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης



«Η μαζική συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα δίκαια και αυτονόητα αιτήματά της και η ειρηνική διαδήλωση χιλιάδων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών έδωσαν την απάντηση στη λάσπη που επιχείρησε να ρίξει η κυβερνητική προπαγάνδα τις προηγούμενες ημέρες και ακύρωσε στην πράξη τον αντιδημοκρατικό νόμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τις συγκεντρώσεις. Η χρήση χημικών και η προσπάθεια λίγων να αμαυρωθεί η δυναμική απάντηση της κοινωνίας απέναντι στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις και ανεπάρκειες έπεσε στο κενό», αναφέρει σε δήλωσή του ο Τομεάρχης Προστασίαςς του Πολίτη της Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Σπίρτζης.



Κουτσούμπας: Οι μαθητές έχουν δίκιο. Είμαστε όλοι μαζί τους



“Οι μαθητές έχουν δίκιο. Είμαστε όλοι μαζί τους. Οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί συνολικά, οι γονείς τους, όλος ο ελληνικός λαός, τάσσεται με τα δίκαια αιτήματά τους. Υπάρχουν λύσεις τώρα. Τί δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση; Τα παιδιά ζητάνε να αραιώσουν οι σχολικές αίθουσες, να βρεθούν νέες σχολικές αίθουσες, να γίνει διορισμός εκπαιδευτικών, οι οποίοι λείπουν, να γίνουν νέοι διορισμοί των εργαζομένων στην καθαριότητα για τα σχολεία. Είναι δίκαια αιτήματα. Σε αυτά είμαστε μαζί τους”, αναφέρει σε δήλωσή του ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.