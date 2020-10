Κοινωνία

ΕΛΣΤΑΤ: “Μίκρυνε” η Ελλάδα το 2019

Τα στοιχεία για τις γεννήσεις και τους θανάτους, αλλά και για τους γάμους και τα σύμφωνα συμβίωσης.

«Μίκρυνε» περαιτέρω η Ελλάδα πέρυσι, καθώς οι θάνατοι ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις κατά 41.202 άτομα. Παράλληλα, οι πολίτες στρέφονται όλο και περισσότερο στα σύμφωνα συμβίωσης αντί των θρησκευτικών και πολιτικών γάμων.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού που διέμενε στην ελληνική επικράτεια, με στοιχεία από τα ληξιαρχεία των δημοτικών αρχών:

Οι γεννήσεις στην Ελλάδα πέρυσι ανήλθαν σε 83.763 (42.945 αγόρια και 40.818 κορίτσια), καταγράφοντας μείωση 3,1% σε σχέση με το 2018, που ήταν 86.440 (44.525 αγόρια και 41.915 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι οποίες το 2019 ανήλθαν σε 454, αυξημένες κατά 35,5% σε σχέση με το 2018, που ήταν 335.

Οι θάνατοι ανήλθαν σε 124.965 (63.088 άνδρες και 61.877 γυναίκες), καταγράφοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με το 2018, οπότε ήταν 120.296 (61.386 άντρες και 58.910 γυναίκες). Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 314, αυξάνοντας τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,47 το 2018 σε 3,75 το 2019.

Οι γάμοι ανήλθαν σε 47.137 γάμους (23.278 θρησκευτικοί και 23.859 πολιτικοί), παρουσιάζοντας μικρή μείωση 0,6% σε σχέση με το 2018, κατά το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί 47.428 γάμοι (23.010 θρησκευτικοί και 24.418 πολιτικοί). Τα σύμφωνα συμβίωσης ανήλθαν σε 7.924, παρουσιάζοντας αύξηση 24,4% έναντι του 2018, που ήταν 6.369. Στα σύμφωνα συμβίωσης πέρυσι συμπεριλαμβάνονται 199 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών και 54 μεταξύ γυναικών.