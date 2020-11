Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: μεταδίδεται από τα κουνούπια;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει αμερικανική επιστημονική έρευνα για τα τσιμπήματα των κουνουπιών σε άλλους ανθρώπους, μετά απο τσίμπημα σε ασθενή με Covid-19.

Ένα κουνούπι που τσιμπάει έναν άνθρωπο με Covid-19, δεν μεταδίδει στη συνέχεια τον κορονοϊό SARS-CoV-2 στο επόμενο θύμα που τσιμπάει, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Τα κουνούπια και γενικότερα τα αρθρόποδα ενοχοποιούνται ως φορείς διαφόρων ιών (όπως ο Ζίκα, του Δυτικού Νείλου και άλλοι), καθώς επίσης βακτηρίων και παρασίτων, μεταδίδοντας έτσι νόσους τόσο μεταξύ των ζώων όσο και μεταξύ των ανθρώπων. Όμως τα εργαστηριακά πειράματα που έκαναν ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Κάνσας, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωση του κορονοϊού δεν υπάρχει ανάλογος κίνδυνος.

Οι επιστήμονες, οι οποίοι έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο bioRxiv (δεν έχει υπάρξει ακόμη κανονική επιστημονική δημοσίευση), επέτρεψαν σε αρκετά είδη κουνουπιών και άλλων εντόμων που τσιμπάνε τους ανθρώπους, να τραφούν με αίμα, το οποίο περιείχε τον κορονοϊό. Διαπιστώθηκε ότι ο SARS-CoV-2 δεν μπορούσε να επιβιώσει και να αναπαραχθεί μέσα στα κουνούπια και στα άλλα έντομα.