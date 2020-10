Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο κορονοϊός έφερε εφιάλτες στα όνειρα μας

Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα Φινλανδών επιστημόνων για το περιεχόμενο των ονείρων, λογω Covid-19.

Η νόσος Covid-19 εξελίσσεται σε εφιάλτη για μερικούς ανθρώπους, αλλά μια νέα φινλανδική επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι ο κορονοϊός «μολύνει» τα όνειρα πολύ περισσότερων ανθρώπων και ότι η πανδημία αποτελεί στην κυριολεξία ένα κακό όνειρο για ένα σημαντικό ποσοστό ανδρών και γυναικών.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, με επικεφαλής την δρα Ανού-Κατρίνα Πεσόνεν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ψυχολογίας "Frontiers in Psychology", χρησιμοποίησαν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύσουν το περιεχόμενο των ονείρων σχεδόν 1.000 ανθρώπων στη διάρκεια της καραντίνας στη Φινλανδία, η οποία διήρκεσε έξι εβδομάδες.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κορονοϊός SARS-CoV-2 είχε «μολύνει» σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό περισσότερα από τα μισά όνειρα με στοιχεία στρες και εφιάλτη. Ο αλγόριθμος υπολόγισε ότι στο 55% των ονείρων υπήρχε αγχωτικό περιεχόμενο σχετιζόμενο με την πανδημία.

Η φοβία μόλυνσης από τον κορονοϊό, η αγωνιώδης ανάγκη προσωπικής προστασίας, η αποτυχία τήρησης των αποστάσεων από τους άλλους, καθώς και σενάρια με δυστοπικές ή αποχρώσεις τύπου Αποκάλυψης, ήσαν ανάμεσα σε αυτά που βασάνιζαν τον ύπνο αρκετών ανθρώπων.

Όσον αφορά γενικότερα τις συνήθειες του ύπνου, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι κατά την καραντίνα κοιμούνταν περισσότερο από ό,τι πριν, ενώ το 10% είχε χειρότερες αϋπνίες και πάνω από το 25% είχαν συχνούς εφιάλτες. Περισσότεροι από τους μισούς ανέφεραν επίσης ότι είχαν περισσότερο στρες και ήσαν αυτοί που έβλεπαν τους περισσότερους εφιάλτες.

Η υπολογιστική γλωσσολογική ανάλυση των ονείρων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης είναι μια νέα εξέλιξη στην έρευνα των ονείρων και αναμένεται να αξιοποιηθεί ευρύτερα στο μέλλον.