Πελώνη: Η επίσκεψη Πομπέο προκάλεσε εκνευρισμό στην Τουρκία

Η σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Ελλάδα. Το μήνυμα για τις μεταρρυθμίσεις, διευκρινίσεις για την τηλεκπαίδευση και οι εξελίξεις στο μέτωπο του κορονοϊού.

Με την κρίσιμη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκίνησε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επεσήμανε ότι ο πρωθυπουργός που βρίσκεται στις Βρυξέλλες «αυτή την ώρα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και στη συνέχεια θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν». Τόνισε επίσης ότι «το κείμενο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου που αφορά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα για λόγους εμπιστευτικότητας και θα συζητηθεί απόψε από τους ηγέτες στο δείπνο».

Όπως είπε η κ. Πελώνη «θυμίζω ότι στην πρόσκλησή του προς τους ευρωπαίους ηγέτες ο πρόεδρος του Συμβουλίου ο κ. Μισέλ υπογράμμισε αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι για την υπεράσπιση των νομίμων συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Υπογράμμισε ακόμη ότι στόχος είναι ένας εποικοδομητικός διάλογος με την Τουρκία με κατεύθυνση τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή και τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα διασφαλιστεί αυτός ο σεβασμός».

"Η επίλυση του Κυπριακού κορυφαίο μέλημα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας"

Στη συνέχεια η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, με αφορμή τη σημερινή 60η επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός απηύθυνε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη».

Σε αυτή «ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει τις ευχές του για την πρόοδο και ευημερία του κυπριακού ελληνισμού και ολόκληρου του κυπριακού λαού και υπογραμμίζει ότι ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής και η επίτευξη δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού στη βάση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους μέλους της ΕΕ παραμένει κορυφαίο μέλημα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. ‘Είμαστε πάντα έτοιμοι να συνδράμουμε στον στόχο επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών' επισημαίνει ο πρωθυπουργός ενώ εκφράζει τη βεβαιότητα για την ευόδωση των κοινών προσπαθειών που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην περιφερειακή, ευρωπαϊκή και ευρύτερη διεθνή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα αλλά και στην επικράτηση της διεθνούς νομιμότητας».

Η σημασία της επίσκεψης Πομπέο αποδεικνύεται και από τον εκνευρισμό που προκάλεσε στην απέναντι πλευρά

Αναφορικά με την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαίκ Πομπέο στη χώρα μας, η Αριστοτελία Πελώνη τόνισε πως: «Η κυβέρνηση εκτιμά ως εξαιρετικά θετικά τα αποτελέσματα της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στη χώρα μας. Πολύ περισσότερο όταν είναι η δεύτερη εντός 12 μηνών, όταν έχει προηγηθεί επίσκεψή του στην Κύπρο, όταν δεν συνδυάζεται με επίσκεψη στην Τουρκία και όταν γίνεται τη στιγμή αυτή. Η σημασία της επίσκεψης αποδεικνύεται και από τον εκνευρισμό που προκάλεσε στην απέναντι πλευρά. Γι' αυτό -όπως επισήμανε χθες ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο- σε τέτοιες στιγμές πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και υπεύθυνοι διότι από αυτές τις εξελίξεις, δεν κερδίζει η κυβέρνηση, κερδίζει η Ελλάδα».

Είπε επίσης ότι «Οι συζητήσεις που έγιναν αναδεικνύουν τον ηγετικό ρόλο της χώρα μας στα Βαλκάνια και την στρατηγική σημασία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Αποκαλυπτικό για τη σημασία που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας είναι το γεγονός ότι επέλεξαν ως μόνιμη βάση ελλιμενισμού του πιο σύγχρονου πλοίου του αμερικανικού στόλου, του USS Hershel Williams, στη Σούδα.

Μείζονος σημασίας είναι η ξεκάθαρη στήριξη των ελληνικών θέσεων και το μήνυμα ότι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών πρέπει να γίνεται με ειρηνικά μέσα και σε κάθε περίπτωση με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Ο Αμερικανός υπουργός -όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- συμμερίζεται τις θέσεις μας, κατανοεί πως η ένταση μεταξύ δύο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ δεν συμφέρει κανέναν, βρίσκεται απέναντι σε κάθε αυθαίρετη ενέργεια που a priori τορπιλίζει κάθε καλόπιστο διάλογο και θεωρεί πως το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να μένει η σταθερή πυξίδα για όλους μας. Σημαντικά βεβαίως είναι και το γεγονός ότι τα -όπως ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός- η επίσκεψη αυτή ενισχύει και την εθνική μας γραμμή ενόψει του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει με εντατικούς ρυθμούς τις μεταρρυθμίσεις

Στις προωθούμενες από την κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις αναφέρθηκε στη συνέχεια η κ. Πελώνη επισημαίνοντας πως «ένα ακόμη σημαντικό μήνυμα που εκπέμφθηκε από την χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αφορά στην απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει με εντατικούς ρυθμούς τις μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκε με το κυβερνητικό της πρόγραμμα. Δίνει μάλιστα προτεραιότητα σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην κοινωνική συνοχή και την στήριξη των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Είναι αποκαλυπτικό το γεγονός ότι στη χθεσινή συνεδρίαση ανάμεσα στα άλλα, συζητήθηκαν:

Πρώτον, η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για άτομα με αναπηρία η εκπόνηση του οποίου αποτελούσε προγραμματική δέσμευση και προτεραιότητα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για ένα «οδικό χάρτη» που παρέχει ένα σαφές, συνεκτικό και συστηματικό πλαίσιο δράσης κυρίως για την περίοδο 2020-2023, ενώ καταγράφει και δράσεις με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αφορά 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας και αναμένεται να παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό εντός του Οκτωβρίου.

Δεύτερο, το νομοσχέδιο που αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση & Δια Βίου Μάθηση με κεντρική στόχευση να καταστεί η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συνειδητή επιλογή και εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής και όχι λύση ανάγκης για τους πιο αδύναμους.

Και τρίτον το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση και μεταρρύθμιση της Πρόνοιας, ώστε να καταστεί ένας σύγχρονος, ενεργητικός μοχλός προώθησης αλλαγών για την ενδυνάμωση των πλέον ευάλωτων πολιτών, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης και γίνεται πιο επιτακτική εξαιτίας των συνθηκών, που διαμορφώθηκαν από την πανδημία».

Απαιτείται διαρκής και αυξημένη επαγρύπνηση στο θέμα του κορονοϊού

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας η κ. Πελώνη τόνισε πως «είναι γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχουν αυξημένα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας και ιδίως στην Αττική, τα οποία ωστόσο παρουσιάζουν σταθεροποίηση. Παρόλα αυτά η Ελλάδα, χάρη στα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και χάρη στην ατομική ευθύνη και τη συλλογική ωριμότητα που επέδειξε και εξακολουθεί να επιδεικνύει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, παρουσιάζει πολύ καλύτερη εικόνα -τόσο ως προς τα κρούσματα όσο και ως προς τους θανάτους- σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες με παρόμοιο πληθυσμό. Η Ολλανδία είχε χθες 3.249 νέα κρούσματα και 13 θανάτους, το Βέλγιο 1.762 κρούσματα και 13 θανάτους, η Πορτογαλία 825 κρούσματα και 8 θανάτους, ενώ η Ελλάδα 354 κρούσματα και 3 θανάτους».

Τόνισε ωστόσο πως «η καλύτερη επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό. Απαιτείται διαρκής και αυξημένη επαγρύπνηση. Μπορούμε και οφείλουμε να συμπράξουμε όλοι μαζί σε προσπάθεια για τη βελτίωσή της».

Για τις καταλήψεις



Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή της κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα σχολεία επισημαίνοντας ότι «επειδή υπάρχουν ακόμη σχολεία στα οποία συνεχίζονται οι καταλήψεις αποφασίστηκε: Πρώτον ότι όλες οι χαμένες ώρες μαθημάτων να καλυφθούν μέσω διδασκαλίας τις ημέρες σχολικών εορτών, αργιών, Σαββάτων, σχολικών περιπάτων. Και δεύτερον ότι από σήμερα στις σχολικές μονάδες που τελούν υπό κατάληψη ξεκινά υποχρεωτική για όλους σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σε σχέση με τις αιτιάσεις που ακούγονται -επειδή αποτελούν κατ εξοχήν fake news- διευκρινίζεται ότι:

1ον: Στα δημόσια σχολεία τα τμήματα με αριθμό μαθητών 26-30 είναι στο 3% του συνόλου των τμημάτων στη χώρα.

2ον: Φέτος έχουμε την καλύτερη στελέχωση των σχολείων μας σε σχέση με όλες τις τελευταίες χρονιές, και αυτό παρά τις αντίξοες συνθήκες εξαιτίας του κορονοϊού. Έχουν προσληφθεί, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 32.291 αναπληρωτές ενώ το 2019 στο ίδιο διάστημα είχαν προσληφθεί 24.505 και το 2018 μόνο 19.524. Δεν έχουμε λοιπόν λιγότερους, αλλά περισσότερους κατά 8 χιλιάδες. Έγιναν επίσης 4.485 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Ενώ σύντομα θα ακολουθήσει και Τρίτη φάση προσλήψεων».

Διευκρινίσεις για την τηλεκπαίδευση

Η διευκρινιστική απάντηση της αναπληρώτριας Κυβερνητικής Εκπροσώπου σχετικά με την πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση:

Έχουμε αναβαθμίσει τα ψηφιακά συστήματα του Υπ. Παιδείας για την υλοποίηση της τηλεκπαίδευσης.

Έχουμε εξασφαλίσει δωρεάν χρήση πλατφόρμας για την τηλεκπαίδευση η οποία έχει ήδη συνδεθεί από την αρχή του σχολικού έτους με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Έχουμε εξασφαλίσει δωρεάν δεδομένα (data) για τη χρήση πλατφορμών που χρησιμοποιεί το ΥΠΑΙΘ για την τηλεκπαίδευση.

Έχουμε ενισχύσει τα σχολεία με πάνω από 20.000 φορητές συσκευές οι οποίες διατίθενται ήδη, με απόφαση του Διευθυντή, σε αυτούς που τις έχουν ανάγκη. Αναμένονται άλλες περίπου 50.000 συσκευές μέσω ΕΣΠΑ.

Υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθεί κανείς στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ακόμη και τηλεφωνικά, με απλή τηλεφωνική κλήση με αστική χρέωση.