Κοινωνία

Έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία: Πρόστιμα στα μισά

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία από την Τροχαία.

Σε 225 ελέγχους που πραγματοποίησε η Τροχαία στην περιοχή της Αττικής, χθες, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, βεβαίωσε 119 παραβάσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία, οι παραβάσεις ήταν οι εξής:

- 107 για παραβίαση της νομοθεσίας περί τοποθέτησης και λειτουργίας ταχογράφου

- 1 για μη χρήση προστατευτικής μάσκας από οδηγό και

- 11 για υποκλοπή μεταφορικού έργου από Ι.Χ αυτοκίνητα τύτπου βαν και μη τήρηση προϋποθέσεων εκμίσθωσης Ι.Χ με οδηγό. Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια των τροχονομικών ελέγχων, εντοπίστηκαν 11 ΙΧ τύπου βαν που, όπως διαπιστώθηκε, μετέφεραν μαθητές προς σχολικά συγκροτήματα. Σε βάρος των οδηγών και των ιδιοκτητών των οχημάτων αυτών, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, για παραβίαση των διατάξεων περί διενέργειας επιβατικών μεταφορών με κόμιστρο οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα. Επίσης, σε κάθε οδηγό βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο και αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας (πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας) του κάθε οχήματος.

Σύμφωνα με την Τροχαία, οι έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.