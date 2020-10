Πολιτική

Επιστολή Τσίπρα σε Ευρωπαίους ηγέτες για την Τουρκία

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τους καλεί να στηρίξουν "μια δυναμική πολιτική απέναντι στην Τουρκία".

Επιστολή στην οποία καλεί την γερμανική Προεδρία, την Γαλλία, τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τους ευρωσοσιαλιστές πρωθυπουργούς και επιτρόπους και τις προοδευτικές ευρωομάδες, να στηρίξουν «μια δυναμική πολιτική απέναντι στην Τουρκία που να επανεκκινεί με νέους όρους, ισχυρών κυρώσεων και ισχυρής θετικής ατζέντας, τις ευρωτουρκικές σχέσεις» απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με κομματικές πηγές.



Όπως σημειώνουν οι εν λόγω πηγές ο Αλ. Τσίπρας τόνισε πως «μόνο με γενναίες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για επανεκκίνηση των ευρωτουρκικών σχέσεων με δυναμικούς όρους θα μπορούσαν να προχωρήσουν οι διερευνητικές και να ξαναρχίσει ο διάλογος για το Κυπριακό».

«Χρειάζεται ταυτόχρονα να αποφασιστεί μηχανισμός ισχυρών κυρώσεων για την Τουρκία σε περίπτωση που συνεχίσει τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και η προοπτική μιας ουσιαστικής θετικής ατζέντας εάν σεβαστεί το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

Υπογράμμισε δε, ότι «αν αυτό δεν κατοχυρωθεί, οι διερευνητικές και η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, δεν θα έχουν προοπτική».

Η επιστολή εστάλη στην γερμανική Προεδρία, την Γαλλία, τους πρωθυπουργούς της ευρωσοσιαλιστικής ομάδας (Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα), τον πρωθυπουργό της Ιταλίας (που στηρίζεται από προοδευτικές δυνάμεις), τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, τον επίτροπο Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, καθώς και στους συμπροέδρους όλων των προοδευτικών δυνάμεων στο Ευρωκοινοβούλιο (Αριστερά, Σοσιαλιστές, Πράσινοι) και του Renew (Ευρωομάδα Μακρόν).