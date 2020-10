Κόσμος

Ινδία: Δύο γυναίκες νεκρές μετά από ομαδικό βιασμό!

Η Ινδία θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες για τις γυναίκες, με έναν βιασμό να συμβαίνει κάθε 15 λεπτά.

Μία δεύτερη γυναίκα που ανήκε στην κάστα «ντάλιτ», τη χαμηλότερη στην Ινδία, πέθανε αφού έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού, ανακοίνωσε η αστυνομία, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο μιας 19χρονης. Η δεύτερη υπόθεση αφορά μια 22χρονη γυναίκα, η οποία έπεσε θύμα βιασμού την Παρασκευή και πέθανε καθ’ οδόν προς νοσοκομείο του Ουτάρ Πραντές, διευκρίνισε η αστυνομία του κρατιδίου αυτού της βόρειας Ινδίας.

Οι «ντάλιτ», που παλαιότερα ονομάζονταν «ανέγγιχτοι», είναι η κατώτατη κάστα στην Ινδία. Οι περίπου 200 εκατομμύρια ντάλιτ είναι θύματα διακρίσεων και επιθέσεων, οι οποίες έχουν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με τις οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων τους.Οι δύο ύποπτοι για τον βιασμό της 22χρονης έχουν συλληφθεί και τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό και φόνο, σύμφωνα με την αστυνομία η οποία δεν έδωσε άλλες πληροφορίες, πέρα από το γεγονός ότι διεξέγεται έρευνα και ότι οι δύο άνδρες ενδέχεται να δικαστούν από τα ειδικά δικαστήρια που έχουν συσταθεί για την εξέταση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης.

«Ένας οδηγός την έφερε σπίτι. Την έριξαν μπροστά από το σπίτι μας. Το παιδί μου δεν μπορούσε να σηκωθεί ή να μιλήσει», δήλωσε η μητέρα της, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV. Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Μπαλραμπούρ του Ουτάρ Πραντές, περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου βιάστηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου η 19χρονη κοπέλα από τέσσερις άνδρες ανώτερης κάστας.

Η 19χρονη πέθανε την Τρίτη σε νοσοκομείο του Νέου Δελχί όπου είχε διακομιστεί καθώς εξαιτίας των τραυμάτων που έφερε είχε μείνει παράλυτη. Ο θάνατός της προκάλεσε το ξέσπασμα διαδηλώσεων τόσο στο Δελχί όσο και σε πολλές πόλεις του Ουτάρ Πραντές. Χθες Τετάρτη η οικογένεια της 19χρονης κατήγγειλε ότι η σορός της κατασχέθηκε από την αστυνομία, παρά την αντίσταση που προέβαλαν συγγενείς της και συγχωριανοί της, και αποτεφρώθηκε στη διάρκεια της νύκτας.

Η Ινδία θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες για τις γυναίκες, με έναν βιασμό να συμβαίνει κάθε 15 λεπτά, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά στοιχεία, αριθμό τον οποίο οι οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούν πολύ υποτιμημένο. Κατά μέσο όρο 87 βιασμοί αναφέρονταν κάθε ημέρα το 2019 στην Ινδία, ενώ τα εγκλήματα εναντίον των γυναικών αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες. Ωστόσο οι ειδικοί εκτιμούν ότι πολλοί βιασμοί δεν καταγγέλλονται.

Το Ουτάρ Πραντές θεωρείται το λιγότερο ασφαλές κρατίδιο της Ινδίας για τις γυναίκες.