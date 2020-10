ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη για συντροφιά και ψυχολογική στήριξη των ηλικιωμένων...

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, γνωστή και ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν.

Όπως αναφέρουν ΟΗΕ και ΠΟΥ, η Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων έχει στόχο να αναγνωρισθεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, και τούτο διότι στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Ο όρος ηλικιωμένος αντιπροσωπεύει ανθρώπους άνω των 65 ετών ενώ κατά άλλους άνω των 70 ετών. Σήμερα τα άτομα άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν πάνω από 1/3 του πληθυσμού των ασθενών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι υπέργηροι άνω των 85 είναι επίσης μια ταχέως αυξανόμενη ομάδα με διπλάσια αύξηση σε σχέση με αυτή των ανθρώπων άνω των 65 και τετραπλάσια σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Αν το 2006 αυτή η κατηγορία αντιπροσώπευε γύρω στο 3,8% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, σήμερα έχει φτάσει στο 5% και το 2040 θα έχει υπερδιπλασιαστεί και θα πλησιάσει το 9,5%.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευση της Eurostat τον Ιούνιο 2016, η δημογραφική γήρανση της Ευρώπης θα είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πληθυσμός της Ε.Ε το 2015 ήταν 508,5 εκατομμύρια με τους άνω των 65 ετών να αντιπροσωπεύουν το 20% του πληθυσμού, με το μεγαλύτερο ποσοστό να το κατέχουν η Ιταλία 21,7%, η Γερμανία 21% και η Ελλάδα 20,9%, με την τελευταία να αυξάνει ακόμα περισσότερο τα ποσοστά της.

Ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη για συντροφιά και ψυχολογική στήριξη των ηλικιωμένων...

Να προστατεύσουμε και να υποστηρίξουμε συναισθηματικά και ψυχολογικά τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, που δοκιμάζονται περισσότερο από την πανδημία του νέου κορονοϊού, αναφέρει στο μήνυμα του, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, το Ινστιτούτο Prolepsis. Με στόχο να παρέχει υποστήριξη σε άτομα της τρίτης ηλικίας, η ομάδα του προγράμματος Φιλία σε κάθε Ηλικία έχει θέσει σε λειτουργία τη γραμμή φιλίας 210-6101300.

Στην τηλεφωνική γραμμή μπορούν να καλούν άτομα 65 ετών και άνω που αισθάνονται μοναξιά ή/ και είναι κοινωνικά αποκλεισμένα. Η γραμμή φιλίας 210-6101300 λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή, 11 πμ -2 μμ και η χρέωση είναι αστική και όλες οι κλήσεις είναι ανώνυμες.

Σε μία περίοδο που τα άτομα τρίτης ηλικίας βιώνουν καθημερινά τον φόβο της έκθεσης στον νέο κορονοϊό και την ανησυχία για την υγεία των αγαπημένων τους προσώπων, η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά επιδεινώνουν την ψυχική και σωματική τους υγεία. Παράλληλα, οι κοινωνικές επαφές και οι δραστηριότητες εκτός σπιτιού έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Το μέγεθος του προβλήματος είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα, όπου το 24% περίπου των ηλικιωμένων (552.000, περίπου, άτομα) ζουν μόνοι τους, αναφέρει το Ινστιτούτο Prolepsis.

«Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε λόγω του κορονοϊού, πρώτο μας μέλημα πρέπει να είναι η προστασία της υγείας των ηλικιωμένων. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν χιλιάδες ηλικιωμένοι και πολλά αγαπημένα μας πρόσωπα που βιώνουν ακόμα πιο έντονα τη μοναξιά. Ας δείξουμε έμπρακτα και με τον πιο απλό τρόπο ότι δεν είναι μόνοι. Με την τηλεφωνική επικοινωνία ή και με τη χρήση της τεχνολογίας, που μάς δίνει σήμερα πολλές δυνατότητες, μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά. Αρκεί να προσφέρουμε λίγα λεπτά από τον χρόνο μας για να ζεστάνουμε την καρδιά τους», αναφέρει η Αθηνά Λινού, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Ινστιτούτου Prolepsis.