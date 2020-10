Κοινωνία

Κορονοϊός: παρέμβαση εισαγγελέα για τα κρούσματα στο γηροκομείο

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τα κρούσματα στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ αποκάλυψε ότι κάποιοι νοσούσαν εδώ και δύο εβδομάδες...

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν στο γηροκομείο στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκινά η Εισαγγελία θα διερευνηθεί αν προκύπτουν ευθύνες των υπευθύνων του οίκου ευγηρίας για πλημμεληματικού ή κακουργηματικου βαθμού παραβίαση των μέτρων πρόληψης για τη διάδοση του ιού, βάσει του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, στον οποίο ορίζεται ότι:

«Όποιος από πρόθεση παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει η αρμόδια αρχή τιμωρείται: με φυλάκιση και χρηματική ποινή, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων, με κάθειρξη έως 10 χρόνια, αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί η ασθένεια σε άνθρωπο, με κάθειρξη έως 10 χρόνια, εάν υπάρξει θάνατος ανθρώπου, με ισόβια, αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων».

Αρκουμανέας: Κάποιοι νοσούν εδώ και δύο εβδομάδες

Για πολύ μεγάλη διασπορά του κορονοϊού σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, στον Άγιο Παντελεήμονα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Παναγιώτης Αρκουμανέας, είπε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπερνά τα 40, ενώ σημείωσε ότι, από τους πρώτους ελέγχους στους νοσηλευτές, διαπιστώθηκε ότι κάποιοι νοσούσαν εδώ και δύο εβδομάδες.

Το πρωί της Πέμπτης ξεκίνησε η μεταφορά των ηλικιωμένων ασθενών στα νοσοκομεία αναφοράς για covid-19 «Ευαγγελισμός», «Σισμανόγλειο», «Αττικόν» και «Ασκληπιείο». Οι 18 μεταφέρονται μέχρι το μεσημέρι, ενώ οι υπόλοιποι 18 μέσα στην ημέρα. Οι τέσσερις υπόλοιποι είναι εργαζόμενοι του γηροκομείου. Συνολικά στο γηροκομείο φιλοξενούνται 85 ηλικιωμένοι και εργάζονται 13 άτομα.

Από νωρίς το πρωί συνεργεία του δήμου Αθηναίων πλένουν και απολυμαίνουν το οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Αττική» στον Άγιο Παντελεήμονα.