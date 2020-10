Κοινωνία

Εξάρχεια: Συλλήψεις κατά την εκκένωση κατάληψης

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας. Τι βρέθηκε μέσα στο κτίριο.

Τρεις αλλοδαποί και δύο Έλληνες συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί σε κτίριο, στη συμβολή των οδών Κάνιγγος και Στουρνάρη, στα Εξάρχεια, το οποίο τελούσε υπό κατάληψη εδώ και δύο χρόνια. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Παράλληλα, ακόμη δύο άτομα που εντοπίστηκαν στο κτίριο προσήχθησαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής.

Σημειώνεται, ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας και αμέσως μετά το κτίριο παραδόθηκε σε εκπροσώπους Δημοσίων Υπηρεσιών, όπου ανήκει.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέσα στο κτίριο βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν μικροποσότητες και σύνεργα χρήσης ναρκωτικών, μπαλτάς, μαχαίρι, μεταλλικά κοντάρια, προστατευτικά κράνη, κινητό τηλέφωνο, συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων και πολυεργαλεία τσέπης.