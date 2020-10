Life

“Άγριες Μέλισσες”: η Δρόσω φεύγει, η Ελένη ζει μια νέα κόλαση... (εικόνες)

Μια νέα νέα πραγματικότητα ξεδιπλώνεται στο Διαφάνι και οι συνέπειες της θα είναι ανυπολόγιστες για όλους. Αποκαλύψεις και ανατροπές στα νέα επεισόδια...

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 16

Η Θεοδοσία επισκέπτεται την Ελένη στη φυλακή για να ζητήσει συγχώρηση και, κάτω από το βάρος της απόφασης του δικαστηρίου, οι δύο γυναίκες συμφιλιώνονται. Ο Δούκας, θορυβημένος από το ένταλμα σύλληψης εναντίον του, καταστρώνει με τη βοήθεια του Μελέτη και του Κωνσταντή ένα σχέδιο διαφυγής, παρά τις αντιρρήσεις της Μυρσίνης. Πριν φύγει όμως, θα κάνει μια τελευταία κίνηση, που θα σοκάρει όλη την οικογένεια. Ο Βάλιαρης κρατάει αιχμάλωτο τον Μπεκιάρη με στόχο να τον αναγκάσει να ομολογήσει τα εγκλήματά του και τον δολοφόνο του γιου του Νέστορα. Θα μάθει την αλήθεια ο Νέστορας; Η Ελένη μπαίνει στην αίθουσα του δικαστηρίου με θάρρος, έτοιμη να ακούσει την ετυμηγορία και ν’ αντιμετωπίσει τη μοίρα της. Την ίδια στιγμή, ο Μιλτιάδης αποφασίζει να αποδώσει μόνος του δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του Γιάννου.

Τρίτη 6 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 17

Όλοι είναι σοκαρισμένοι από την απόφαση του δικαστηρίου. Οι τρεις αδελφές, σε έναν σπαρακτικό αποχωρισμό, βρίσκονται μπροστά στην ωμή πραγματικότητα. Ο Λάμπρος δίνει όρκους αγάπης ενώ η Ελένη του ζητά να την ξεχάσει. Η Μυρσίνη, όμως, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με το σχέδιό της μέχρι τέλους. Ο Μιλτιάδης συνειδητοποιεί τι έκανε και λυγίζει από τις τύψεις. Η οικογένεια των Σεβαστών είναι συντετριμμένη με την πράξη του Μιλτιάδη. Η Βιολέτα βλέπει τα όνειρά της με τον Μιλτιάδη να γκρεμίζονται ενώ όλο το χωριό βυθίζεται στη θλίψη, με τον Παναγιώτη να μην αντέχει τις τύψεις.

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 18

Η Ελένη περιμένει τη μεταφορά της στη φυλακή, εκεί που θα περάσει το υπόλοιπο της ζωή της. Ο Μιλτιάδης, στο κρατητήριο, περιμένει στωικά την τιμωρία του ύστερα από την πράξη του. Ο Τόλλιας περιμένει τη δικιά του τιμωρία για τις παράνομες πράξεις του και ο Νέστορας προσπαθεί ν’ αντέξει την αλήθεια που τόσο πολύ λαχταρούσε. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα που ξεδιπλώνεται και οι συνέπειες της θα είναι ανυπολόγιστες για όλους. Το άλλοτε παντοδύναμο σπίτι της οικογένειας Σεβαστού κλυδωνίζεται συθέμελα, ο Λάμπρος βλέπει σε μια μέρα να χάνει όλο του τον κόσμο και η Ασημίνα με τη Δρόσω χάνουν το στήριγμα τους και το μόνο πια που τις ενώνει είναι το θανάσιμο μυστικό τους. Η Ελένη μεταφέρεται στη φυλακή. Το περιβάλλον εχθρικό. Εκεί, την περιμένει ένας μυστηριώδης άντρας που θ’ ανοίξει την πόρτα για να ζήσει τη νέα της κόλαση.

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 19

Η Ελένη γνωρίζει τον Μάνο Βόσκαρη – διευθυντή των φυλακών- και καταλαβαίνει πως θα της κάνει τη ζωή της κόλαση. Ο Κυπραίος φαίνεται να κλείνει τους λογαριασμούς του με όλους καθώς πλησιάζει η ώρα που ο Νέστορας θα τον αντιμετωπίσει. Η Μυρσίνη, έντρομη, θα συνειδητοποιήσει πως ο Κυπραίος πραγματοποίησε την απειλή του. Πώς θα αντιδράσει; O Νικηφόρος έχει αναλάβει τα ηνία των οικογενειακών επιχειρήσεων, προσπαθώντας να λύσει τα προβλήματα. Μόνο που αυτό θα βάλει γι’ άλλη μια φορά την Ασημίνα σε σκέψεις για το μέλλον του γάμου τους.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 20

Ο Βόσκαρης αλλά και τα πρόσωπα της φυλακής μετατρέπουν σ’ εφιάλτη τη ζωή της Ελένης, η οποία είναι αναγκασμένη να περάσει τις μέρες της κλεισμένη στην απομόνωση. Στην αντίπερα όχθη, ο Νικηφόρος και η Ασημίνα εδραιώνουν, σιγά- σιγά, τη θέση τους ως το «πρώτο ζεύγος» στην οικία των Σεβαστών ενώ η Δρόσω μαζεύει τα πράγματά της και φεύγει από το Διαφάνι για ν’ αναζητήσει μια καλύτερη ζωή. Ο Μιλτιάδης δεν αντέχει τον Γολγοθά που ανεβαίνει εδώ και καιρό και έχει ένα έντονο ξέσπασμα που θα τον οδηγήσει στο αναρρωτήριο της φυλακής. Ο Κυπραίος, αφού τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του, επιστρέφει σπίτι με σκοπό να περάσει το τελευταίο βράδυ με τον Νέστορα και την επομένη να φύγει από το Διαφάνι. Όμως, Νέστορας έχει άλλα σχέδια στο μυαλό του και οι δυο άντρες θα βρεθούν σε μια αναμέτρηση που θα έχει έναν μόνο νικητή…

*Στον ρόλο του Μάνου Βόσκαρη ο Βασίλης Μπισμπίκης

