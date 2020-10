Life

“Παρουσιάστε!”: μωβ συναγερμός στα δυο στρατόπεδα

Άφθονο γέλιο υπόσχονται τα δύο νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Ξεχωριστά βράδια Δευτέρας και Τρίτης υπόσχονται οι συντελεστές της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, που «έκανε έφοδο» στην ζωή μας!

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 3

Μωβ συναγερμός στα δυο στρατόπεδα! Σκορδάς και Γούλας κηρύσσουν απαγόρευση κυκλοφορίας μετά από απώλεια όπλων από γειτονικό στρατόπεδο και οι πόρτες κλείνουν. Ένα «ξένο σώμα» όμως καταφέρνει και παρεισφρέει: η Κορίνα, κόρη του Ταξίαρχου και μήλον της έριδος των δύο διοικητών. Μαζί της, επιστρέφουν ξεχασμένα συναισθήματα και παλιές πίκρες -και ένας νέος «εμφύλιος» ξεκινά ανάμεσα στους δύο άντρες για την καρδιά της. Την ίδια ώρα, το μαγαζί του Φίλη και της Φραντζέσκας πλησιάζει την πτώχευση με ταχύτατους ρυθμούς. Για όλα φταίει ο Δαλέκας, ο νέος γκουρμέ σεφ του στρατοπέδου που τους κλέβει την πελατεία. Τα δύο αδέρφια καταστρώνουν το διόλου νηφάλιο σχέδιό τους: να βγάλουν τον σεφ απ' την μέση, με κάθε κόστος...

Τρίτη 6 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 4

Η Κορίνα εξομολογείται ότι είναι έτοιμη να επιστρέψει στην οικογένειά της και ο Σκορδάς την περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Αλλά πού να ήξερε ότι παίζει «διπλό ταμπλό». Γιατί την ίδια ώρα, ο Γούλας κάνει την δικιά του κίνηση ματ, στήνοντας ρομαντικό δείπνο. Για να τα καταφέρει, αναζητά τα ταλέντα του σεφ-Δαλέκα ο οποίος όμως κρατείται όμηρος της Φραντζέσκας και του Φίλη. Κι ενώ η ομηρία του άμοιρου σεφ του έμοιαζε παράδεισος χωρίς αγγαρείες και υπηρεσίες, το χώσιμο τώρα πέφτει σύννεφο. Η εμφύλια μάχη των δύο διοικητών για την καρδιά της Κορίνας παίρνει μια απροσδόκητη τροπή όταν η Γλυκερία μαθαίνει το μυστικό πίσω απ' την επιστροφή του μεγάλου έρωτα των διοικητών…