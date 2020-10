Αθλητικά

Μαραθώνιος Αθήνας: Την οριστική ματαίωση του ανακοίνωσε ο ΣΕΓΑΣ

Δεν θα πραγματοποιηθεί ο Μαραθώνιος Αθήνας. Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομοσπονδία στίβου.

Ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε και επίσημα την οριστική ματαίωση του εφετινού Μαραθωνίου Αθήνας, ο οποίος είχε προγραμματιστεί για τις 7-8 Νοεμβρίου. Σε ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία στίβου εκφράζει τη λύπη της για τη ματαίωση της διοργάνωσης και αναφέρει ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια σε επαφές και συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς της χώρας και ιδίως τον ΕΟΔΥ, για την διεξαγωγή αποκλειστικά του Μαραθωνίου Δρόμου, με μειωμένο αριθμό συμμετεχόντων, αλλά και με τη διενέργεια ελέγχου για τον κορονοϊό σε όλους τους συμμετέχοντες, με τον ΣΕΓΑΣ να αναλαμβάνει το κόστος της διαδικασίας. Η ομοσπονδία θα επικοινωνήσει τις επόμενες μέρες με κάθε δρομέα που έχει εγγραφεί στη διοργάνωση, ώστε να τους ενημερώσει για τη δυνατότητα είτε μεταφοράς της εγγραφής του στην επόμενη διοργάνωση του 2021, είτε πλήρους επιστροφής της συνδρομής συμμετοχής.

Η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ:

«Με ιδιαίτερη λύπη το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ ανακοινώνει σήμερα την οριστική ματαίωση της διοργάνωσης του Μαραθωνίου Αθήνας 2020, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 7 & 8 Νοεμβρίου 2020.

Αξιοποιώντας κάθε χρονικό περιθώριο, τους τελευταίους μήνες η Διοίκηση και το στελεχιακό δυναμικό της Ομοσπονδίας κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια σε επαφές και συζητήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς της χώρας, και ιδίως τον ΕΟΔΥ, προσπαθώντας να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια για τη διεξαγωγή του ετήσιου ιστορικού Αγώνα, με ένα αυστηρότατο υγεινομικό πρωτόκολλο, αποκλειστικά με τη διεξαγωγή του Μαραθωνίου Δρόμου, με μειωμένο αριθμό συμμετεχόντων, αλλά και με τη διενέργεια COVID-19 tests σε όλους τους συμμετέχοντες, με τον ΣΕΓΑΣ να αναλαμβάνει το κόστος της διαδικασίας.

Πιστεύαμε ότι οι παραπάνω ενέργειες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την πλήρη προστασία της υγείας των δρομέων, την οποία ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου Αθήνας έχουν ως απόλυτα πρώτη προτεραιότητα. Δυστυχώς, παρότι ο σχεδιασμός-πρόταση που υπεβλήθη στον ΕΟΔΥ δεν έχει απαντηθεί επισήμως, είμαστε υποχρεωμένοι να ματαιώσουμε σήμερα τον Αγώνα.

Ο ΣΕΓΑΣ θα επικοινωνήσει τις επόμενες μέρες με κάθε δρομέα που έχει εγγραφεί στη διοργάνωση, μέσω προσωπικού μηνύματος, ενημερώνοντάς τον για τη δυνατότητα είτε μεταφοράς της εγγραφής του στην επόμενη διοργάνωση (Μαραθώνιος Αθήνας 2021), είτε πλήρους επιστροφής της συνδρομής συμμετοχής.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι, αφού ξεπεραστεί η πανδημία, όλοι μαζί θα τρέξουμε και πάλι στους αγώνες μας το 2021, μια χρονιά ορόσημο για την Ελλάδα με τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Για το 2020, ενημερώνουμε τη δρομική κοινότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό ότι ο ΣΕΓΑΣ εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα αναγγείλει τη διενέργεια μιας Ειδικής Έκδοσης, ενός Virtual Αγώνα εντός του Νοεμβρίου, ανοικτού για όλους, ο οποίος θα προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους επιλέξουν να συμμετάσχουν, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους τρέχοντας είτε ατομικά είτε μαζί με φίλους ή μέλη των οικογενειών τους.

Ο ΣΕΓΑΣ προχωράει στην απόφαση αυτή, ανταποκρινόμενος στη διεθνή τάση για την παροχή εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής σε αγώνες, με σεβασμό στην προσπάθεια που καταβάλλουν τους τελευταίους μήνες όλοι όσοι προπονούνταν όλο αυτό το διάστημα με στόχο τη συμμετοχή τους στον Μαραθώνιο Αθήνας 2020.

Ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του Αυθεντικού Μαραθωνίου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν από τα βάθη της καρδιάς τους όλους όσοι συνέβαλαν μέχρι σήμερα στην άριστη προετοιμασία της διοργάνωσης και ιδίως την ΟΠΑΠ Α.Ε., Μεγάλο Χορηγό της διοργάνωσης, την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους Αθηναίων και Μαραθώνος, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές του ΣΕΓΑΣ, τους θεσμικούς συνεργάτες της διοργάνωσης, και πάνω από όλα τους πρωταγωνιστές του Μαραθωνίου Αθήνας, τους εργαζόμενους και τεχνικούς του ΣΕΓΑΣ και τους χιλιάδες εθελοντές και συμμετέχοντες όλα αυτά τα χρόνια που έχουν αναδείξει με την αγάπη τους τον Μαραθώνιο Αθήνας, σε ένα μοναδικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και κύρους».