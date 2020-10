Πολιτική

Φον Ντερ Λάιεν: Πλήρης αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πλευρό Ελλάδας και Κύπρου Ευρωπαίοι ηγέτες. Τι δήλωσαν Μακρόν και Κουρτς πριν την Σύνοδο Κορυφής.

Την πλήρη αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής. Σημείωσε ότι η ΕΕ επιθυμεί μια εποικοδομητική σχέση με την Τουρκία, επσιημαίνοντας, παράλληλα, ότι «η ΕΕ έχει διάθεσή της μια εργαλειοθήκη».

Ειδικότερα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε: «Θα συζητήσουμε το ζήτημα της Τουρκίας. Είμαι σίγουρη ότι το Συμβούλιο θα επαναβεβαιώσει την πλήρη αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο. Αναφορικά με τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία υπάρχουν δύο πιθανότητες: ή θα υπάρξει αύξηση των εντάσεων κάτι το οποίο δεν επιθυμούμε ή θα υπάρξει αποκλιμάκωση και κινούμαστε προς εποικοδομητική σχέση. Αυτό είναι που θέλουμε. Αλλά όπως και να έχει υπάρχει μια εργαλειοθήκη στη διάθεση της ΕΕ. Θέλουμε αποκλιμάκωση. Επιθυμούμε μία θετική ατζέντα».

«Η τουρκική προκλητικότητα, είτε αυτή εκδηλώνεται μέσα από μονομερείς ενέργειες είτε εκδηλώνεται μέσα από μία ακραία ρητορική δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτή» τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «η αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο δεν είναι διαπραγματεύσιμη». «Όταν κράτη-μέλη της ΕΕ δέχονται επιθετικές και απειλητικές συμπεριφορές και δεν γίνονται σεβαστά τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, είναι χρέος όλων των άλλων ευρωπαίων να δείξουν την αλληλεγγύη τους» είπε ο Εμ. Μακρόν, τονίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να βρει το δρόμο για ένα βιώσιμο διάλογο με την Τουρκία. Τόνισε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να στείλει το μήνυμα ότι δεν κάνει κάνει εκπτώσεις σε θέματα εθνικής κυριαρχίας, ευρωπαϊκών αξιών και δικαιωμάτων, αλλά αναζητά με αποφασιστικότητα το δρόμο για έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την διαμάχη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ο Γάλλος Πρόεδρος είπε ότι έχει βάσιμες πληροφορίες για την παρουσία Συριακών μαχητών τζιχαντιστικών ομάδων στην περιοχή, κάτι το οποίο είπε είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς δήλωσε προσερχόμενος στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση χρειάζεται να δώσει μία ξεκάθαρη απάντηση στις ενέργειες της Τουρκίας, περιλαμβανομένων των κυρώσεων.