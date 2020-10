Πολιτική

Μητσοτάκης: Η τουρκική προκλητικότητα δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτή

Σαφές μήνυμα στους Ευρωπαίους και την Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.

«Η τουρκική προκλητικότητα, είτε αυτή εκδηλώνεται μέσα από μονομερείς ενέργειες είτε εκδηλώνεται μέσα από μία ακραία ρητορική δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτή» τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

«Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να συζητήσει με θάρρος και με ειλικρίνεια τι είδους σχέση θέλει πραγματικά να έχει με την Τουρκία. Ένα είναι βέβαιο. Η τουρκική προκλητικότητα, είτε αυτή εκδηλώνεται μέσα από μονομερείς ενέργειες είτε εκδηλώνεται μέσα από μία ακραία ρητορική δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτή. Κι αυτό όχι μόνο γιατί η τουρκική συμπεριφορά παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών-μελών της ΕΕ, της Ελλάδος και της Κύπρου αλλά και γιατί αυτή η τουρκική συμπεριφορά θίγει σημαντικά γεωπολιτικά συμφέροντα ολόκληρης της Ευρώπης στη Μεσόγειο. Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας, ο ένας είναι ο δρόμος του διαλόγου της διπλωματίας, ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να στηρίζεται στο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στην αποφυγή μονομερών ενεργειών και στους κανόνες καλής γειτονίας. Ο άλλος δρόμος είναι η κλιμακούμενη ένταση, η οποία αναπόφευκτα αργά η γρήγορα θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων από την Ευρώπη εις βάρος της Τουρκίας. Η Ελλάδα έχει αποδείξει έμπρακτα ότι θέλει να ακολουθήσει τον πρώτο δρόμο. Εναπόκειται στην Τουρκία να πράξει και αυτή το ίδιο αλλά θα πρέπει να το κάνει με συνέπεια και με σταθερότητα».

Την πλήρη αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής. Σημείωσε ότι η ΕΕ επιθυμεί μια εποικοδομητική σχέση με την Τουρκία, επσιημαίνοντας, παράλληλα, ότι «η ΕΕ έχει διάθεσή της μια εργαλειοθήκη».

Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «η αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο δεν είναι διαπραγματεύσιμη». «Όταν κράτη-μέλη της ΕΕ δέχονται επιθετικές και απειλητικές συμπεριφορές και δεν γίνονται σεβαστά τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, είναι χρέος όλων των άλλων ευρωπαίων να δείξουν την αλληλεγγύη τους» είπε ο Εμ. Μακρόν, τονίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να βρει το δρόμο για ένα βιώσιμο διάλογο με την Τουρκία. Τόνισε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να στείλει το μήνυμα ότι δεν κάνει κάνει εκπτώσεις σε θέματα εθνικής κυριαρχίας, ευρωπαϊκών αξιών και δικαιωμάτων, αλλά αναζητά με αποφασιστικότητα το δρόμο για έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς δήλωσε προσερχόμενος στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση χρειάζεται να δώσει μία ξεκάθαρη απάντηση στις ενέργειες της Τουρκίας, περιλαμβανομένων των κυρώσεων.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μισέλ



Νωρίτερα, συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την άφιξή του στις Βρυξέλλες για την Ειδική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μια Σύνοδος, που προκάλεσαν η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία με αφορμή τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η ΕΕ επιθυμεί μια καλή σχέση με την Τουρκία και σταθερότητα στην περιοχή. Προσθέτοντας, όμως, ότι η ΕΕ είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που βρίσκονται στη διάθεσή της προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της και να προωθήσει τους στόχους της.