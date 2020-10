Κοινωνία

Προβλήματα στις πτήσεις λόγω κινητοποιήσεων

Τετράωρες στάσεις εργασίας εξήγγειλαν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι ηλεκτρονικοί μηχανικοί ασφαλείας.

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ) ανακοίνωσε την προκήρυξη τετράωρων στάσεων εργασίας τις παραπάνω ημέρες από τις 8.00 το πρωί έως τις 12.00 το μεσημέρι και η ΈΕνωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΝΗΜΑΕΚ) από τις 12:00 έως και τις 16:00. Οι δυο ενώσεις αντιδρούν στη μη καταβολή δεδουλευμένων αμοιβών και στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ).

Η αποχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας από τα καθήκοντά τους δεν θα επιτρέψει την πραγματοποίηση καμίας πτήσης κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας, ενώ και η αποκατάσταση μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης θα έχει σημαντικές δυσκολίες δεδομένης της διαδοχικής στάσης εργασίας από τους ηλεκτρονικούς.

Σημειώνεται, πως τις άνωθεν ημέρες στάσεις εργασίας έχουν εξαγγείλει και εργαζόμενοι της ΥΠΑ (ΟΣΥΠΑ) από τις 11.00 έως τις 15:00.