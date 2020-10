Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: Κύπρος και Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και απειλές

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρέστη στην στρατιωτική παρέλαση για την 60ή επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Συντονίζουμε τις ενέργειές μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη λήψη των αποφάσεων που προασπίζουν το εθνικό μας συμφέρον», δήλωσε από την Κύπρο όπου βρίσκεται, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, οποίος παρέστη στην στρατιωτική παρέλαση για τους επετειακούς εορτασμούς των 60 χρόνων ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση συμμετέχουμε σήμερα εδώ, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, στους εορτασμούς της 60ης επετείου της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας: Ανεξαρτησίας που κατακτήθηκε από τον κυπριακό λαό με πολλούς αγώνες, αυτοθυσία και ηρωισμό, έτσι ώστε να προκύψει η κατάσταση ο κυπριακός λαός να ανεβεί τα σκαλοπάτια της Ελευθερίας, κατά τα λόγια του ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

Σήμερα, ο αγώνας αυτός έχει εξελιχθεί σε έναν διαφορετικό, αλλά όχι πολύ διαφορετικό αγώνα. Για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Χωρίς παρεκκλίσεις από διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές και αξίες με πλήρη κυριαρχία, πλήρη ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα. Στην κοινή μας πορεία, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις και απειλές, να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δίκαια και να στείλουμε ισχυρό μήνυμα ότι Ελλάδα και Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα αποτελούν παράγοντες ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας σε δηλώσεις του μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης.

«Θέλω όλος ο κυπριακός ελληνισμός να γνωρίζει ότι η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό του, το πράττει σήμερα και θα το πράττει πάντοτε με όλες μας τις δυνάμεις. Οι προκλητικές και παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός κράτους - μέλους της ΕΕ αποτελούν κατάφορη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», προσέθεσε, επισημαίνοντας: «Συντονίζουμε, λοιπόν, τις ενέργειές μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη λήψη των αποφάσεων που προασπίζουν το εθνικό μας συμφέρον».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος συνεχάρη τα αξιόμαχα στελέχη της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για την λαμπρή παρέλαση, που όπως είπε χαρακτηριστικά, «με υψηλό ηθικό αίσθημα ευθύνης για την αποστολή τους και παράστημα παρήλασαν προ ολίγου ενώπιών μας». «Είναι άξιοι συνεχιστές των αγώνων του ελληνισμού και εγγυητές της ασφάλειας και της ανεξαρτησίας της Μεγαλονήσου. Με αυτήν τη δύναμη ψυχής, με αυτή την κοινή πίστη στα ιδανικά του Έθνους, γιορτάζουμε σήμερα μαζί στην Κύπρο προσβλέποντας στην δικαίωση του αγώνα του κυπριακού λαού που αποτελεί άλλωστε κοινό μας όραμα. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην Κύπρο», κατέληξε.