Κικίλιας: Αναβαθμίζουμε τα νοσοκομεία μας, ενισχύουμε το Ε.Σ.Υ.

Επίσκεψη στο “Λαϊκό” πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος χαρακτήρισε υποδειγματική τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό” πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος πραγματοποίησε σύσκεψη με τη διοίκηση και το προεδρείο του συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου, ενώ περιηγήθηκε στην Αιματολογική Κλινική, στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στην Καρδιολογική Κλινική και στη Μονάδα Εμφραγμάτων. Διαπίστωσε επίσης την πρόοδο των εργασιών ανακαίνισης των χώρων υγιεινής του Νοσοκομείου, η οποία προέρχεται από τη δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Υπουργός Υγείας, δήλωσε πως «το “Λαϊκό” διαθέτει μία εξαιρετική Αιματολογική Κλινική, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης και Αριστείας, όπου εξωτερικοί ασθενείς έρχονται από όλη την Ελλάδα για τις πολύ υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες που παρέχει».

Μάλιστα ανακοίνωσε την άμεση κατασκευή πύργου μεταξύ των δύο κτιρίων του Νοσοκομείου και νέα ασανσέρ, ώστε αυτοί οι αιματολογικοί ασθενείς που είναι ανοσοκατασταλμένοι να μη χρειάζονται να περνούν μέσα από το υπόλοιπο Νοσοκομείο, καθώς και νέα, τελευταίας τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα.

Επίσης είχε την ευκαιρία να δει και την πορεία των έργων στους καινούριους χώρους υγιεινής που κατασκευάζονται χάρη στην δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

«Όπως έχω ανακοινώσει ξανά, έχω δεσμευτεί για τη μονιμοποίηση των επικουρικών νοσηλευτών, προ κορονοϊού και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, οι οποίοι θα παραμείνουν όλοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και για την μετατροπή θέσεων επικουρικών ιατρών σε Επιμελητές Β΄, έπειτα από αξιολόγηση, για να μπορέσουν να παραμείνουν επίσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαγωνισμοί για νέους μόνιμους ιατρούς στα Νοσοκομεία μας.

Είδα επίσης τις νέες Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας και την εξαιρετική λειτουργία των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας εδώ στο “Λαϊκό”, όπως και την υποδειγματική λειτουργία του triage και των εξωτερικών ιατρείων. Χαίρομαι που εδώ όλοι οι άνθρωποι της Υγείας είναι σαν μία οικογένεια. Τους στηρίζουμε, τους αγαπάμε, τους σεβόμαστε απεριόριστα. Και θέλω να πω ότι δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε, έτσι ώστε να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα νοσοκομεία μας να αναβαθμιστούν με έμψυχο δυναμικό», κατέληξε ο Υπουργός Υγείας στη δήλωση του.

Ερωτηθείς για την κατάσταση που επικρατεί με τον κορονοϊό στην Αττική είπε: «Δείξαμε ότι μπορούμε και συνεχώς θα επεκτείνουμε το πρόγραμμα νέων ΜΕΘ και ΜΑΦ στο λεκανοπέδιο της Αττικής - και ένα από τα Νοσοκομεία είναι το “Λαϊκό” - και σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτή την πολύ ισχυρή συμμαχία των γιατρών μας, των νοσηλευτών μας και των πολιτών, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, της Κυβέρνησης και όλων των κομμάτων πρέπει να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και πρέπει να βοηθήσουν και οι πολίτες αυτούς τους ανθρώπους, που με ηρωικό τρόπο κάνουν τη δουλειά τους. Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι πολύ πάνω από την οποιαδήποτε μικροπολιτική κομματική στόχευση ή σκοπιμότητα. Τα καταφέραμε στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Αντιμετωπίζουμε μία έκτακτη κατάσταση δημόσιας Υγείας, που τα τραγικά αποτελέσματά της τα βλέπουμε σε άλλες χώρες και γύρω μας».

«Η έκκλησή μου για μία ακόμη φορά, είναι όλοι μαζί ενωμένοι να κάνουμε αυτή την προσπάθειά μας, που αξίζει όσο τίποτα άλλο, να σωθεί ακόμα και μία παραπάνω ανθρώπινη ζωή. Βλέπετε εδώ, ότι οι υγειονομικοί μας κάνουν τεράστιες προσπάθειες. Αυτές οι προσπάθειες δεν πρέπει να είναι μάταιες. Πρέπει να οδηγήσουν στο να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Και σε αυτό νομίζω ότι είμαστε ταγμένοι όλοι», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας.