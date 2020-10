Κόσμος

Νεκρή 12χρονη που ήταν γεμάτη ψείρες - Δίωξη στους γονείς της (βίντεο)

Το παιδί ήταν παραμελημένο και γεμάτο ψείρες, ενώ ζούσε σε ένα σπίτι-“αχούρι”, κατάμεστο από ποντίκια.

Σοκ έχει προκαλέσει στην αμερικανική κοινή γνώμη ο θάνατος ενός 12χρονου κοριτσιού από την Τζόρτζια.

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες είδαν το φως της δημοσιότητας για τον θάνατο της 12χρονης Κέιτλιν Γιόζβιακ, στη διάρκεια προανακριτικής διαδικασίας, με τους γονείς της να αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο το κοριτσάκι.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή αποδίδει τον θάνατο της Κέιτλιν σε καρδιακή ανακοπή, με δευτερεύουσα αιτία την αναιμία που είχαν προκαλέσει οι ψείρες που την ταλαιπωρούσαν επί… τρία χρόνια!

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, αστυνομικοί έκαναν λόγο για “αποτρόπαιο θέαμα” στο κεφάλι του παιδιού, το οποίο ήταν παραμελημένο από τους γονείς του. Μάλιστα, στο σπίτι της οικογένειας βρέθηκαν αμέτρητα ποντίκια και οι συνθήκες ήταν εφιαλτικές.

Η μητέρα παραδέχθηκε στον ανακριτή πως το κοριτσάκι δεν είχε κάνει μπάνιο τουλάχιστον για μία εβδομάδα πριν τον θάνατό της.