ΝΑΤΟ: Μηχανισμός στρατιωτικής αποκλιμάκωσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Περιλαμβάνει την δημιουργία μιας «hotline» γραμμής συνεννόησης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Της Μαρίας Αρώνη

Μηχανισμό στρατιωτικής απεμπλοκής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα το ΝΑΤΟ.

Μετά από σειρά τεχνικών συνομιλιών μεταξύ των στρατιωτικών αντιπροσώπων της Ελλάδας και της Τουρκίας στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, σήμερα επετεύχθη συμφωνία για ένα μηχανισμό στρατιωτικής απεμπλοκής, αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Ο μηχανισμός είναι σχεδιασμένος να μειώσει τον κίνδυνο συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Περιλαμβάνει την δημιουργία μιας «hotline» γραμμής συνεννόησης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, για να διευκολύνει την αποκλιμάκωση σε θάλασσα και αέρα.