Κοινωνία

Παράταση για το πρόγαμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Παρατείνεται με διάταξη νόμου το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

Διασφαλίστηκε η συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ανακοίνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Σε ανακοίνωση της τονίζει ότι «ο στόχος αυτός επετεύχθη», υπενθυμίζοντας ότι αποτελούσε προτεραιότητα της . Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, «έχει προβλεφθεί η παράταση του προγράμματος στο σχέδιο νόμου του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ».

Η πρόβλεψη συμπεριλήφθηκε στο Κεφάλαιο Ε' «ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», άρθρο 29 «Παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 229 Ν.4635/2019».