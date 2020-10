Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κρούσματα σε γιατρούς και νοσηλευτές στο “Σωτηρία”

Απολύμανση στη Θωρακοχειρουργική Κλινική. Όλοι οι υπηρετούντες στην κλινική, συνολικά 38 άτομα, υποβάλλονται σε τεστ Covid.

Κρούσματα κορoνοϊού εντοπίστηκαν σε γιατρούς και νοσηλευτές στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για συνολικά πέντε κρούσματα. Τα τρια αφορούν σε ιατρικό προσωπικό και τα δυο σε νοσηλευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα πηγές του υπουργείου Υγείας, οι εν λόγω φορείς τελούν σε οίκοι νοσηλεία, ενώ στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου, όλοι οι υπηρετούντες στην κλινική, συνολικά 38 άτομα, υποβάλλονται σε τεστ Covid.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι πραγματοποιήθηκε απολύμανση στη Θωρακοχειρουργική Κλινική και οι 4 νοσηλευόμενοι ασθενείς της παραμένουν σε νοσηλεία μη μετακινούμενοι.

Η κλινική εφημερεύει το προσεχές Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 και εκτιμάται – με τα παρόντα στοιχεία – η ετοιμότητα λειτουργίας της, τόνιζαν οι πηγές του υπουργείου Υγείας.