Κορονοϊός: Έκτακτα περιοριστικά μέτρα στην Κύθνο

Σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων η Κύθνος, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά.

Μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στο Δήμο Κύθνου της Π.Ε Κέας-Κύθνου, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, λαμβάνονται τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα, με εφαρμογή σε ολόκληρο το Δήμο Κύθνου.

? Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 05.00 της επομένης.

? Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως πάρτι, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.

? Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

? Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

? Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, είναι δυνατή η αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων.

Τέλος, τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 14 ημέρες από την Παρασκευή 02-10-2020 και ώρα 05.00 έως Παρασκευή 16-10-2020 και ώρα 05.00.