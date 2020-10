Κοινωνία

Κοντογιαννόπουλος στον ΑΝΤ1: Πολιτικά υποκινούμενες οι καταλήψεις στα σχολεία (βίντεο)

«Προς τη σωστή κατεύθυνση οι απουσίες για τις καταλήψεις», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο πρώην Υπουργός Παιδείας.​