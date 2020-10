Υγεία - Περιβάλλον

Χατζηχριστοδούλου στον ΑΝΤ1: Υπάρχουν μερικοί θύλακες που μας ανησυχούν ιδιαίτερα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την διασπορά των κρουσμάτων.​