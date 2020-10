Πολιτισμός

Εθνικό πένθος για τον θάνατο του Κίνο

Η Αργεντινή θρηνεί για τον «μπαμπά» της Μαφάλντα. Κατακλύστηκε από λουλούδια το άγαλμα της πανέξυπνης μικρής με τα μαύρα μαλλιά

Οι Αργεντινοί θρηνούν σήμερα τον αγαπημένο γελοιογράφο της χώρας, τον Κίνο, η «κόρη» του οποίου, η Μαφάλντα, η πανέξυπνη μικρή με τα μαύρα μαλλιά και τις ισχυρές πολιτικές απόψεις, απέκτησε λάτρεις σε όλον τον κόσμο.

Οι σημαίες στα δημόσια κτίρια της Αργεντινής κυματίζουν μεσίστιες, ενώ στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης όλοι αποχαιρετούν τον καλλιτέχνη και «εθνικό θησαυρό» της χώρας, ο οποίος θα κηδευτεί σε στενό, ιδιωτικό κύκλο λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Πολιτικοί και καλλιτέχνες, όπως ο τραγουδιστής Ρίκι Μάρτιν αλλά και ο καλαθοσφαιριστής Μανού Τζινόμπιλι απέτισαν φόρο τιμής στον Χοακίν Σαλβαδόρ Λαβάδο, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του Κίνο ο οποίος πέθανε την Τετάρτη, σε ηλικία 88 ετών. Ο Κίνο χρησιμοποίησε τη φαινομενική αθωότητα της Μαφάλντας για να ασκήσει κριτική στην πολιτική κατάσταση της Αργεντινής και τις δικτατορίες στη Λατινική Αμερική γενικότερα.

«Ελάχιστα πράγματα είναι τόσο λυπηρά όσο το γεγονός ότι ο Κίνο έφυγε», έγραψε ο Κολομβιανός συγγραφέας Ρικάρντο Σίλβα Ρομέρο.

Μια ανιψιά του Κίνο είπε στον Τύπο ότι η σορός του θα αποτεφρωθεί σε μια λιτή, μικρή τελετή.

Με λουλούδια και μηνύματα ευγνωμοσύνης, χιλιάδες άνθρωποι όχι μόνο στην Αργεντινή αλλά και σε όλον τον κόσμο τίμησαν τον «μπαμπά» της μικρής επαναστάτριας που ονειρευόταν έναν καλύτερο κόσμο, υπερασπιζόταν τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατήγγειλε τις καταχρήσεις εξουσίας.

«Αντίο, δάσκαλε», έγραψε ο Αργεντινός κομίστας Χουάν Μαρτίν «Τούτε» Λουαζό, στο κόμικ που δημοσιεύσε στην τοπική εφημερίδα La Nacion. «Ήταν ένας φιλόσοφος του χιούμορ και, ταυτόχρονα, ένα 10χρονο παιδί. Όπως συμβαίνει με τις ιδιοφυίες, εξακολουθούν να μας μιλούν, εξακολουθεί να μας προκαλεί», εξήγησε, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε σε ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι.

Το άγαλμα της Μαφάλντας, τόπος προσκυνήματος

Το άγαλμα της Μαφάλντας, του κοριτσιού που μισεί τη σούπα και λατρεύει τους Beatles, κατακλύστηκε από λουλούδια, από αναγνώστες που πήγαν να τιμήσουν τον δημιουργό της στην ιστορική συνοικία Σαν Τέλμο, στο κέντρο του Μπουένος Άιρες.

«Αυτό το μέρος είναι πολύ σημαντικό για εμάς επειδή είναι σχεδόν σαν τόπος προσκυνήματος. Κάθε Σαββατοκύριακο οι τουρίστες κάνουν ουρά εδώ», είπε ο 55χρονος κοινωνικός λειτουργός Νταμιάν Λοσάδα.

Η Μαφάλντα γεννήθηκε από το πενάκι του Κίνο το 1964, μεταφράστηκε σε 27 γλώσσες και εξακολουθεί να διαβάζεται σε όλον τον κόσμο λόγω της οικουμενικότητας των ιδεών της. Ήταν το κόμικ που χάρισε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα στον Κίνο. Τα στριπ δημοσιεύονταν αρχικά στην εβδομαδιαία εφημερίδα Primera Plana. Το πρώτο άλμπουμ της Μαφάλντας σημείωσε τόση επιτυχία που εξαντλήθηκε μέσα σε πέντε ημέρες.

«Στην Αργεντινή, από τη γενιά μου και μετά, όλοι μαθαίναμε ανάγνωση διαβάζοντας τη Μαφάλντα», είπε ο κομίστας Ρικάρντο Σίρι ή «Λίνιερς», συγκρίνοντας τον Κίνο με τους Beatles ή τον Τσάρλι Τσάπλιν.