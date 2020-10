Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: Ο Τσιτσιπάς “ισοπέδωσε” τον Κουέβας

Με επίδειξη δύναμης ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στο γ΄ γύρο.

Έπρεπε να κινδυνέψει με αποκλεισμό από τον πρώτο κιόλας γύρο, με αντίπαλο τον Καταλανό Χάουμε Μουνάρ, για να «αφυπνιστεί» ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Ρολάν Γκαρός.

Ο Έλληνας πρωταθλητής εμφανίστηκε μεταμορφωμένος επί τα βελτίω απόψε στη γαλλική πρωτεύουσα και ξέσπασε στον Ουρουγουανό Πάμπλο Κουέβας, τον οποίο νίκησε εύκολα στα τρία σετ, με 6-1, 6-4, 6-2. Επόμενος αντίπαλός του στη φάση των «32» (γ΄ γύρος) θα είναι ο Σλοβένος Αλιάζ Μπέντενε, που νίκησε τον Σέρβο Νίκολα Μιλόγεβιτς ύστερα από αμφίρροπο αγώνα.

Όπως αποδεικνύει αδιάψευστα το σκορ, ο 22χρονος Έλληνας έκανε εξαιρετική εμφάνιση και δεν χρειάστηκε ούτε μιάμιση ώρα παιχνιδιού (1 ώρα και 28 λεπτά) για να καταγράψει την τέταρτη νίκη επί ισάριθμων αγώνων απέναντι στον Κουέβας, σε επίπεδο Ανδρών.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε «αγριεμένος» και παραχωρώντας μόλις τρεις πόντους στο δικό του σερβίς, έκανε 2/2 break για να πάρει από την αρχή ισχυρό προβάδισμα και να κατακτήσει το πρώτο σετ δια... περιπάτου με 6-1.

Στη συνέχεια ο Κουέβας ανασυντάχθηκε, επέστρεψε από break, αλλά με νέο break ο Τσιτσιπάς ανέκτησε το προβάδισμα (4-3), για να φτάσει στη συνέχεια και στο 2-0 κατακτώντας το σετ με 6-4.

Με το άγχος να έχει πια λιγοστέψει από το ξεκάθαρο προβάδισμα και κυρίως από τη σιγουριά που έβγαζε το παιχνίδι του, ο Έλληνας πρωταθλητής προηγήθηκε 4-0 με δύο break, που τελείωσαν τις όποιες ελπίδες του Λατινοαμερικάνου αντιπάλου του.

Η νέα νίκη οπλίζει με περισσότερη αυτοπεποίθηση κι ενισχύει την ψυχολογία του Τσιτσιπά ενόψει της συνέχειας στο Ρολάν Γκαρός, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ένας από τους πιθανούς επόμενους αντιπάλους του στον 4ο γύρο εφόσον και ο ίδιος συνεχίσει, ο Ντένις Σαποβάλοφ, αποκλείστηκε γνωρίζοντας ήττα-έκπληξη από τον Ρομπέρτο Καρμπάγιες Μπαένα.