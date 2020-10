Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Επείγουσα ειδοποίηση στο 112 για την Κύθνο

Μήνυμα από το 112 στην Κύθνο μετά τα έκτακτα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας.

Επείγουσα ειδοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112 έστειλε η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για το αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο Covid-19 στην Κύθνο.

«Φοράτε υποχρεωτικά μάσκα. Να είστε σε επιφυλακή, μείνετε ασφαλείς, μείνετε υγιείς», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα, που καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν τα μέτρα προστασίας και τους παραπεμπει στον σύνδεσμο : https://www.civilprotection.gr/el/simantika-themata/se-kathestos-eidikon-perioristikon-metron-i-kythnos