Αθλητικά

UEFA: “Πράσινο φως” για παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοίγει ο δρόμος για την κάλυψη ενός μέρους της χωρητικότητας κάθε γηπέδου. Τον τελικό λόγο θα έχουν οι Αρχές κάθε χώρας.

Η UEFA θα επιτρέψει τη μερική επιστροφή φιλάθλων στα γήπεδα, ανοίγοντας το δρόμο για την κάλυψη έως και του 30% της χωρητικότητας του κάθε σταδίου.

Η παρουσία κόσμου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα γίνεται μόνο όπου το επιτρέπουν οι τοπικές αρχές, ενώ δικαίωμα εισόδου θα έχουν οι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, όπως ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Η παρουσία κόσμου στους αγωνιστικούς χώρους έχει απαγορευτεί σε όλους τους αγώνες της UEFA από τον περασμένο Μάρτιο, λόγω της πανδημίας του COVID-19. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε το UEFA Super Cup, που διεξήχθη στην “Πούσκας Αρένα” της Βουδαπέστης, στις 24 Σεπτεμβρίου και αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τη... μερική επιστροφή στην κανονικότητα.